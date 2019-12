L’histoire begaye mais n’est pas la même, alors que les Etats-Unis et leurs vassaux tentent de reproduire ce qui s’est passé en 1973 de l’Amérique latine à la campagne contre le totalitarisme pour mieux installer le néo-libéralisme, un monde nouveau est apparu avec lequel ils doivent compter, un monde qui refuse leur pillage et leur exploitation. Depuis pas mal d’années je voulais voir ce qui se passe en Sibérie avec la naissance d’un continent eurasiatique. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Le journal américain The Wall Street Journal a souligné l’importance du gazoduc Power of Siberia pour les relations russo-chinoises, ainsi que pour «l’ordre mondial régi par les États-Unis». « Le plus grand projet en Russie [d’infrastructure énergétique] depuis l’effondrement de l’URSS, le gazoduc Power of Siberia, constitue un lien véritable qui renforce la coopération entre les deux puissances mondiales, chacune d’entre elles défiant les États-Unis », a déclaré le journal Tass . Selon Erica Downs, experte à la Columbia University et ancienne analyste de la CIA, citée dans la publication: « La Chine et la Russie, ayant uni leurs forces, ont indiqué qu’il existait une alternative à l’ordre mondial dirigé par les États-Unis ». La publication note également que la fourniture de gaz naturel russe à la Chine « constituera un sérieux obstacle pour les fournisseurs de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis, même si Washington et Beijing concluent un accord commercial et conviennent de réduire les tarifs de l’énergie ». À cet égard, Anne Mikalski, experte en énergie de l’Université Rice, a indiqué qu’après le lancement du pipeline, «certaines possibilités d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis disparaîtront». Lundi, le président Vladimir Poutine et le président de la RPC, Xi Jinping, ont lancé,par téléconférence, l’annonce de la fourniture de gaz russe à la Chine via le gazoduc Power of Siberia .