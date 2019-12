A la veille du jeudi noir, voici quelque chose de pris sur le vif qui dit pourquoi les enseignants seront nombreux

Ben ??? Comprends pas ! 🤔 où sont passés les candidats ? Personne ne veut donc :

– un des salaires les plus bas de l’OCDE, bloqué depuis des années avec un point d’indice gelé et une perte du pouvoir d’achat de 18 % en dix ans, selon les chiffres de L’INSEE ?

– des classes de 35 élèves et des heures sup imposées ?

– une « mission » élastique qui fait qu’on peut t’imposer autant de tâches qu’on le désire car aucun contrat ne stipule ton nombre d’heures, hormis les heures devant élèves : réunions, commissions, conseils de classe, journées portes ouvertes, réunions parents-profs, conception de projets, préparations de sorties, activités, concertations avec CPE ou infirmière, accueil de parents qui ne peuvent venir qu’après dix-huit heures, correction de copies gratuite de BTS ou de certification en langue, le soir au lycée jusqu’à 20 heures, ou chez toi après ta journée de cours ou le jour que tu réserves à la correction de tes propres copies ?

– plus personne ne veut donc entrer dans ce si beau métier où tu n’as ni médecine du travail, ni comité d’entreprise, pour les vacances, pour Noël, pour les activités de tes enfants, où tu n’as ni treizième mois, ni prime d’intéressement, ni chèque-restaurant ? Mais où, par contre, tu bénéficies de la mutuelle d’entreprise la plus chère de France ?

– personne ne veut donc avoir de compte à rendre à son inspecteur, à son chef d’établissement, aux parents de ses 150 élèves ?

– personne n’est donc intéressé à appliquer une réforme bâclée, impossible à mettre en œuvre, qui te prend tes week-end, augmente ton stress et celui de tes élèves parce que personne n’est en mesure de répondre à tes questions ?

– pas de candidat pour cette profession dont on annonce qu’elle sera la plus grande perdante de la réforme des retraites, de la bouche même du ministre de l’Éducation Nationale et du Président de la République ?

– personne n’a donc envie de ces fameuses vacances durant lesquelles tu prépares tes cours, corrige tes copies, planifie tes devoirs et ta progression. Ces vacances que tu paies toi-même par l’annualisation de ton salaire, ces vacances dont les dates te sont imposées ce qui t’empêche de bénéficier des tarifs hors saison. Ce qui t’empêche de déposer des RTT au moment où tu en aurais besoin ?

– personne pour commencer sa carrière à 1400 € avec bac + 5 ?

– personne pour pratiquer l’école inclusive et gérer tous les problèmes de ses élèves sans AVS ? Pour multiplier les tâches administratives avec un logiciel qui marche une fois sur deux et te contraint à terminer le soir ou le dimanche ?

– personne pour enseigner et éduquer des enfants dont un certain nombre manque de repères, et auprès de qui tu as l’impression de jouer à la fois le rôle de l’enseignant, du père ou de la mère, du psychologue, du conseiller d’orientation et de l’assistante sociale ?

– pas de candidat pour cette profession où il est reconnu, malgré les préjugés, qu’il y a moins d’absentéisme que dans le privé ou que dans d’autres secteurs de la fonction publique, (cf. JT de France 2 du jeudi 28 novembre) et qui pourtant subit 1 jour de carence lors d’arrêt maladie, alors que cette mesure n’est pas appliquée dans le privé ?

Plus personne pour le plus beau métier du monde ? 😢

Le jour où il n’y aura plus d’enseignants fonctionnaires mais des vacataires sous-formés, il n’ y aura plus d’école de la République pour vos enfants.

