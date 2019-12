Les chefs de groupes ukrainiens d’extrême droite qui ont pris de l’importance lors du coup d’État qu’ils ont aidé à orchestrer, notamment le bataillon Azov et Right Sektor, se sont récemment rendus à Hong Kong pour participer aux manifestations anti-Beijing. On ignore pourquoi les groupes, portant les vêtements d’un groupe de hooligans d’extrême droite appelé «Honor» ou «Gonor», sont allés à Hong Kong, mais le fait que le coup d’Etat ukrainien de 2014 et les manifestations actuelles à Hong Kong ont reçus le soutien actif du National Endowment for Democracy, créé par la CIA, peut donner un indice.

«Hong Kong nous a accueillis comme des parents», a écrit samedi sur Facebook Facebook Serhii Filimonov, partageant une vidéo de lui-même et d’autres personnalités d’extrême droite ukrainienne dans la ville chinoise semi-autonome. Filimonov dirigeait autrefois la branche de Kiev du Corps civil Azov, un groupe de soutien du bataillon ultranationaliste Azov, à peine voilé en tant qu’ONG civile.

«Le combat pour la liberté aux côtés de Hong Kong !!», a déclaré Filimonov dans un autre billet, les montrant en train de poser, masqués, aux côtés des manifestants de Hong Kong.

Les personnages de la vidéo et des photos postées le lendemain incluent Ihor Maliar, un vétéran du bataillon Azov arborant un tatouage «victoire ou Valhalla» sur le cou, et Serhii Sternenko, qui dirigeait la section d’Odessa de Right Sektor lorsqu’il a incendié la maison des syndicats le 2 mai 2014, tuant 42 personnes et en blessant des centaines d’autres dans la rue, avant et après la violence. Sternenko a également aidé à fonder le gang fasciste de la «lustration du peuple», qui a harcelé, battu et humilié d’anciens responsables du gouvernement ukrainien dans les mois qui ont suivi le coup d’État d’Euromaidan de 2014.

© CAPTURE D’ÉCRAN DE SPUTNIK Capture d’écran d’un message Facebook de Serhii Filimonov montrant des membres de « Gonor » à Hong Kong

Plusieurs hommes portent des accessoires du groupe de jeunes d’extrême droite «Honor» ou «Gonor» fondé par Filimonov en 2015, arborant une version stylisée du «trident», symbole à l’ancienne signification nazie adopté par l’Ukraine nationaliste, comme trois poignards. Plusieurs portent également des tatouages ​​néo-nazis, tels que des croix gammées.

Les deux hommes ont également posé devant l’Université polytechnique de Hong Kong , où deux mille étudiants ont été arrêtés et des milliers d’armes saisies, notamment des bombes à essence et des explosifs.

Un post de Serhii Filimonov montrant des personnalités d’extrême droite ukrainiennes posant devant l’Université polytechnique de Hong Kong

Au début du mois dernier, Filimonov, Sternenko et Maliar ont pris la parole devant une «académie de protestation de rue» à Kiev, dont les affiches présentaient un cocktail Molotov portant le logo «Gonor».

© CAPTURE D’ÉCRAN DE SPUTNIK Affiche pour une « académie de protestation de rue » présentant des conférences de plusieurs personnalités d’extrême droite ukrainiennes

Une page Facebook ukrainienne destinée à la défense de l’équipage Gonor et à leur voyage lundi après-midi semble combler l’écart entre les deux mouvements. Appelée elle-même le «Centre libre de Hong Kong», la page traite des liens supposés être forts entre les manifestations de Hong Kong et de l’Ukraine en 2014, avec les mots «parapluie» et «dignité» sur leur bannière, faisant référence aux manifestants de Hong Kong de 2014, considérées comme un précurseur des troubles actuels, et par les Ukrainiens d’extrême droite du coup d’État de 2014.

Le Centre est venu à la défense de Gonor lundi, affirmant qu’il s’agissait de « simples militants » et qu’ils « ne sont plus liés à aucun mouvement Azov ».

« Ils nous ont assuré qu’ils s’opposaient réellement au nazisme et à un autre type d’idéologie de la droite droite », ont-ils posté, écartant ainsi l’image néo-nazie en tant que symboles ukrainiens traditionnels.

Article Facebook de « Free Hong Kong Centre » défendant la visite des membres de « Gonor » à Hong Kong

On ne sait pas exactement ce que ces «simples militants» faisaient à Hong Kong. Cependant, il convient de noter les vastes préparatifs du soulèvement de 2014 en Ukraine et des manifestations de 2019 à Hong Kong par le biais du National Endowment for Democracy (NED).

Au cours des trois années qui ont précédé le coup d’État de 2014, la NED soutenue par la CIA a consacré 14 millions de dollars aux efforts de changement de régime en Ukraine. La NED cultive des attitudes anti-Pékin à Hong Kong depuis le milieu des années 1990, avant que le territoire ne soit restitué aux Chinois.

Si Filimonov et ses associés sont présents à la demande de la NED ou simplement comme un peu de tourisme de protestation, personne ne peut l’affirmer.

Par Morgan Artyukhina