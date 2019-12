The Guardian : Ce n’est pas grâce au capitalisme que nous vivons plus longtemps, mais grâce à une politique progressiste

Ces dernières années, des experts parmi lesquels Steven Pinker , Jordan Peterson et Bill Gates ont invoqué les progrès de l’espérance de vie dans le monde pour défendre le capitalisme contre le flot croissant de critiques.

Il y a certainement beaucoup à célébrer sur ce front. Après tout, l’espérance de vie moyenne s’est beaucoup améliorée. «Les intellectuels sont enclins à prendre des mesures critiques lorsqu’ils lisent une défense du capitalisme», écrit Pinker dans son récent ouvrage Enlightenment Now . Mais il est «évident», affirme-t-il, que «le PIB par habitant est en corrélation avec la longévité, la santé et la nutrition».

C’est une histoire familière. Le récit dominant est que le capitalisme était une force progressiste mettant fin au servage et entraînant une hausse spectaculaire du niveau de vie. Mais ce conte de fées ne résiste pas à l’évidence.

Les mouvements politiques progressistes ont exploité les ressources économiques pour fournir des biens publics solides

Le servage était un système brutal générant une misère humaine extraordinaire, oui. Mais ce n’est pas le capitalisme qui a mis fin à cela. Comme l’historien Silvia Federici le démontre , une série de rébellions paysannes avec succès à travers l’ Europe dans les 14ème et 15ème siècles a renversé les seigneurs féodaux et les paysans ont eu plus de contrôle sur leurs propres terres et sur leurs ressources. Les fruits de cette révolution ont été étonnants en termes de bien-être. Les salaires ont doublé et la nutrition améliorée. Ce fut une période de progrès social spectaculaire par rapport aux normes de l’époque.

Puis le contrecoup est arrivé. Bouleversée par le pouvoir croissant des paysans et des ouvriers et inquiète de la hausse des salaires, une classe capitaliste naissante a organisé une contre-révolution. Ils ont commencé à enclore les terres communes et à forcer les paysans à quitter la terre, dans le but explicite de réduire le coût des salaires. Avec les économies de subsistance détruites, les gens n’ont pas d’autre choix que de travailler pour quelques sous pour survivre. Selon les économistes d’Oxford Henry Phelps Brown et Sheila Hopkins, les salaires réels ont diminué jusqu’à moins 70% à partir de la fin du XVe siècle et jusqu’au XVIIe siècle. Les famines sont devenues monnaie courante et la nutrition s’est détériorée. En Angleterre, l’espérance de vie moyenne de 43 ans dans les années 1500 à 30 ans dans les années 1700.

En bref, la montée du capitalisme a généré une période prolongée négative. C’était l’une des périodes les plus sanglantes et les plus tumultueuses de l’histoire du monde. Pourtant, Pinker se comporte comme si rien de tout cela ne s’était passé. Au lieu de cela, il saute directement à la période industrielle moderne. C’est le capitalisme industriel, a-t-il déclaré, qui a réellement permis de faire progresser l’espérance de vie.

Mais ici aussi, les historiens ont une histoire plus complexe à raconter. Simon Szreter, l’un des principaux experts mondiaux en matière de données historiques sur la santé publique, montre que la croissance industrielle au XIXe siècle n’a pas entraîné d’amélioration de l’espérance de vie, mais plutôt une détérioration spectaculaire. « Dans presque tous les cas historiques », écrit Szreter , « le premier et le plus direct effet de la croissance économique rapide a été un impact négatif sur la santé de la population ».

«Le Costa Rica et Cuba ont battu les États-Unis en termes d’espérance de vie avec seulement une fraction infime de leur revenu. Comment?’ Nicolás Estévanez Murphy school, La Havane. Photo: Enrique de la Osa / Reuters

«Les preuves de ce traumatisme, continue-t-il, restent clairement visibles sous la forme d’une discontinuité négative longue d’une génération dans les tendances historiques de l’espérance de vie, de la mortalité infantile » Szreter montre que les populations directement touchées par la croissance industrielle en Grande-Bretagne ont connu une baisse constante de l’espérance de vie, de 1780 à 1870, à des niveaux jamais vus depuis la Peste Noire au 14ème siècle.

En fait, c’est précisément là où le capitalisme était le plus développé que ce désastre a été le plus prononcé. À Manchester et à Liverpool, les deux géants de l’industrialisation, l’espérance de vie par rapport à celle des régions non industrialisées du pays. À Manchester, elle est tombé à seulement 25,3 ans. Dans le Surrey rural, les gens pouvaient espérer vivre encore 20 ans de plus.

Et ce n’est pas seulement en Grande-Bretagne que nous voyons ce schéma se reproduire. Selon Szreter, la même chose s’est produite dans «chacun des pays dans lesquels ce phénomène a été étudié», y compris l’Allemagne, l’Australie et le Japon. Des catastrophes similaires se sont produites au cours de la même période dans des colonies telles que l’Irlande, l’Inde et le Congo, quand elles ont été intégrées de force au système industriel européen.

Il serait difficile d’exagérer la souffrance que représentent ces chiffres. Ils racontent l’histoire de populations entières qui ont été dépossédées par la classe capitaliste et réduites à la servitude dans les ateliers clandestins et les plantations de la révolution industrielle. Et pourtant, rien de tout cela n’apparaît dans le récit peint en rose de Pinker.

Ce n’est que dans les années 1880 que l’espérance de vie en milieu urbain a enfin commencé à augmenter, du moins en Europe. Mais qu’est-ce qui a conduit ces gains soudains? Szreter estime qu’il s’agissait d’une simple invention: l’assainissement.

Les reavailleurs de la santé publique ont découvert que l’on pouvait améliorer les résultats pour la santé en séparant les eaux usées de l’eau potable. Et pourtant, la classe capitaliste s’yopposait et ne permettait pas de réaliser ces travaux. Les propriétaires de terreset les propriétaires d’usine ont refusé d’autoriser les fonctionnaires à construire des systèmes d’assainissement sur leurs propriétés et ont refusé de payer les taxes requises pour mener à bien les travaux.

Leur résistance n’a été brisée qu’une fois que les citoyens ont obtenu le droit de vote et que les travailleurs se sont organisés en syndicats. Au cours des décennies suivantes, ces mouvements ont incité l’État à intervenir contre les propriétaires et les propriétaires d’usines, en fournissant non seulement des systèmes d’assainissement, mais également des soins de santé universels, l’éducation et le logement social. Selon Szreter, l’accès à ces biens publics a entraîné une augmentation de l’espérance de vie tout au long du XXe siècle.

Pinker ne fait aucune mention de ce mouvement. Son argument repose plutôt sur un diagramme de dispersion connu sous le nom de courbe de Preston, qui montre que les pays ayant un PIB par habitant plus élevé ont tendance à avoir une espérance de vie plus longue. Mais il affirme que le lien de causalité est inexistant. En fait, de nouvelles recherches montrent que le facteur causal derrière la courbe de Preston n’est pas du tout le PIB, mais l’éducation.

Bien sûr, les services sociaux nécessitent des ressources. Et il est important de reconnaître que la croissance peut aider à atteindre cet objectif. Mais les interventions qui comptent pour l’espérance de vie ne nécessitent pas des niveaux élevés de PIB par habitant. L’Union européenne a une espérance de vie supérieure à celle des États-Unis, avec un revenu inférieur de 40% . Le Costa Rica et Cuba ont battu les États-Unis avec seulement une fraction de leur revenu et ont réalisé leurs gains les plus importants en termes d’espérance de vie pendant les périodes où le PIB ne croissait pas du tout. Comment? En déployant la santé et l’éducation universelles.

«L’histoire montre clairement que la croissance économique elle-même n’a pas d’incidences positives directes et nécessaires sur la santé de la population», écrit Szreter. « Tout ce que l’on peut dire, c’est que cela crée un potentiel d’amélioration à long terme de la santé de la population. »

Que ce potentiel soit réalisé ou non dépend des forces politiques qui déterminent la répartition du revenu. Donnons donc crédit à ce qui le mérite. Les progrès de l’espérance de vie ont été motivés par des mouvements politiques progressistes qui ont exploité les ressources économiques pour fournir des biens publics robustes. L’histoire montre qu’en l’absence de ces forces progressistes, la croissance a souvent nui au progrès social et non au progrès social.

• Jason Hickel, anthropologue économique et auteur de The Divide: un bref guide sur l’inégalité mondiale et ses solutions.