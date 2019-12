Que la rébelion chilienne ne s’arrête pas là, qu’elle s’empare de toute l’Amérique latine et au-delà…

Beatriz Bravo | Chili Post Worker – YouTube

Compagnons et compagnes. Comme l’ont dit les camarades qui nous ont présentés, il y a un mois que nous avons commencé la révolte populaire au Chili. Alors que pouvons-nous en dire ? Dites que le cri qui annonce le réveil du Chili a réveillé est vrai. Dites que la colère, la rage et la haine profonde que nous accumulions au fil des ans a commencé à s’exprimer dans la lutte contre l’augmentation du transport, mais que rapidement il a été prouvé que c’était contre l’ensemble de l’héritage de la dictature de Pinochet. C’est l’héritage du dictateur Pinochet qui a préservé tous les gouvernements pendant 30 ans, et c’est pourquoi notre cri et notre devise ont été transformés: notre colère ne se limite pas 30 pesos, elle a 30 ans!

Je suis une jeune travailleuse, j’ai 30 ans et vous vous rendez compte que je n’ai jamais vécu autrement que sous l’héritage de la dictature. Un régime au Chili qui ne nous offre que la misère, qui ne nous offre que la précarité. Pour nous jeunes, on nous dit que nous n’aurons absolument droit à rien. Que si nous voulons étudier, nous devons emprunter et payer des millions de dollars aux banques privées et que nous n’aurons plus la possibilité de faire une demande de logement. Un système de santé si misérable, où les membres de notre famille meurent dans les salles d’urgence des hôpitaux, où ils meurent sur des listes d’attente sans fin, faute de médicaments pour les soigner. Et aussi, dans un pays où nos anciens ont le taux de suicide le plus élevé, car après 40, 50 ou même plus de travail, les hommes d’affaires prennent toutes leurs pensions et les laissent à la rue. C’est le Chili des hommes d’affaires, c’est le véritable oasis de l’Amérique latine dont les capitalistes ont si fièrement parlé, où 1% des plus riches détiennent 27% de la richesse. Et il est également vrai que ces vrais pillards pilleurs jouissent de l’impunité, ce sont les vrais pillards qui nous ont volé tout volé à les travailleurs, les jeunes et les citoyens.

Nous avons des forces armées qui jouissent d’une profonde impunité et une police sans foi ni loi c’est l’héritage de la dictature. C’est pourquoi j’insiste là-dessus et je crie avec force que nous répudions ce coup d’État orchestré par les forces armées, des hommes d’affaires, l’Église et la droite de la Bolivie, cette droita à laquelle nous sommes également confrontés au Chili, et nous crions de toutes nos forces: Sortez l’impérialisme de l’Amérique latine!

Ceux d’entre nous qui ont 30 ans ont déjà passé plusieurs années à se battre. En 2006, nous avons participé , en tant qu’élèves du secondaire,à la révolution des manchots, comme on dit ici. Dès le plus jeune âge, nous savions déjà que l’éducation vendue au marché n’était qu’un filtre de classe qui profite aux plus riches. Nous sommes revenus avec beaucoup de force en 2011, en mettant en vedette des arrêts de travail et des coups depuis des mois, en nous battant pour une éducation gratuite et aujourd’hui, avec une grande fierté, nous avec conscience d’appartenir à une jeunesse courageuse. Cette jeunesse sans crainte face à laquelle nos générations précédentes, qui ont été profondément battues et traumatisées par ces années de transition et cette foutue dictature, nous disent aujourd’hui « merci de nous avoir rendu l’espoir et l’envie de combattre », Nous avons réussi à unir la lutte des étudiants, des travailleurs et des citoyens au Chili.

Cette force énorme est exprimée partout. De toute façon, ils ont essayé de nous sortir de la rue, parce que nous les avons fait trembler. Avec ces pacos qui répriment et tuent, ces mêmes pacos qui jouissent de l’impunité.

Savez-vous que Piñera nous a déclaré la guerre? Il nous a déclaré la guerre lorsque nous étions dans les premiers jours de la mobilisation, puis a offert des miettes dans un pacte social. Tandis que nous étions simultanément réprimés, torturés, violés, nos camarades combattants étaient aveuglés. Mais le plus extraordinaire, c’est que nous n’en avons pas peur. Nous et nous sommes aujourd’hui déterminés à rendre la vie utile. Nous n’allons pas trahir nos compagnons morts ou blessés, car ce sont également eux qui nous disent que cela doit servir à quelque chose et que cette lutte ne peut pas se terminer, qu’elle doit continuer. Et pourquoi? Parce que nous allons continuer dans les rues pour mettre fin à cet héritage de la dictature de Pinochet et avec nos morts, il n’est pas possible de négocier!

Si vous ne le savez pas, il se passe actuellement quelque chose de très important au Chili. Nous avons un concept pour nommer les accords des partis politiques ci-dessus, dans les parlements du Parlement et au Congrès. Et comme vous le savez aussi, notre congrès est l’un des plus coûteux au monde, où les parlementaires gagnent 35 fois plus que les travailleurs. Ils n’ont pas honte! Pour nous, jeunes travailleurs, personne ne doit venir nous expliquer comment les choses se passent. Nous avons les salaires les plus bas pour des travailleurs par rapport aux salaires des parlementaires. Et c’est pourquoi, comme je l’ai dit, nous dénonçons la «cuisine parlementaire» face à tout accord qui tente de passer outre notre mobilisation, et c’est ce qu’ils font aujourd’hui.

Ce jeudi il est arrivé ceci. Depuis la droite de Pinochet, tous les politiciens de l’ancienne Concertación et les personnalités des partis du Front élargi se sont réunis et ont négocié. Et comment ont-il appelé ce qu’ils faisaient ? « Un accord pour la paix. » Mais cette paix, c’est sauver Piñera et le maintenir au pouvoir, c’est une paix pour les hommes d’affaires et l’héritage de la dictature et de toutes ces 30 années que nous voulons anéantir, car nous ne voulons pas de ces alliances.

Ils veulent nous faire taire. Le slogan de l’Assemblée constituante a bien été accueilli par divers secteurs de la mobilisation et c’est parce qu’il exprime le désir sincère que le peuple chilien a aujourd’hui de décider. Cela a été converti en un congrès ou une convention constitutionnelle garantissant qu’ils continuent à gouverner comme d’habitude. L’un des premiers pièges est qu’il reste impuni et maintienne au pouvoir le meurtrier Piñera. Et bien sûr, pendant que nous crions tous les jours et posons partout, dehors Piñera! Ils négocient pour sauver sa tête et le garder au pouvoir.

Et ensuite, dans ce constituant, les règles qui seront définies seront votées par un quorum de deux tiers. Et qu’est-ce que ça veut dire? Que ce soient les politiciens du monde des affaires et les hommes d’affaires eux-mêmes qui pourront opposer leur veto à tous les débats qui s’y déroulent. Ils veulent contourner la souveraineté que nous réclamons en tant que travailleurs. Pourquoi? Pour qu’il n’y ait pas de changement profond. Mais en plus de cela, nous sommes appelés à voter lors d’un plébiscite en avril, pour voter uniquement pour les représentants en octobre de l’année prochaine et selon les formes électorales actuelles. Ils veulent nous rire au nez , mais nous ne croyons pas en leurs mensonges et c’est pourquoi hier, nous étions des dizaines de milliers dans les rues du pays à dénoncer ce piège et à faire face à la répression!

Presque tous les partis du régime et les médias cherchent désespérément à nous faire prendre ce détour. Mais nous sommes convaincus que le processus révolutionnaire que nous avons entamé au Chili est là pour rester. Ce ne sera pas linéaire, nous avons aussi cela clair. Mais nous savons que nous ne voulons pas que notre pays continue à être l’exemple des capitalistes sur la scène internationale. Nous voulons que le Chili soit la tombe du néolibéralisme! Et nous voulons que la rébellion populaire au Chili ne se termine pas là. Puisse cette force inspirer tous les jeunes et tous les peuples d’Amérique latine et que cela arrive, que nous puissions nous révéler contre ce système de merde que les capitalistes nous ont imposé de vivre!

Nous les révolutionnaires du PTR, sommes très clairs: une grève générale est nécessaire jusqu’à ce que Piñera soit mise à la porte, paralysant toute la production. Et sur les ruines de ce régime pourri, on lève déjà une assemblée constituante, mais pas une assemblée constituante. Une liberté et une souveraineté, où tous les plus de 14 ans peuvent participer, quelque chose de complètement différent de ce qu’ils décident dans cette cuisine parlementaire, où ils veulent pouvoir participer seulement à partir de 20 ans. Ils ont le culot d’essayer de laisser de côté notre jeunesse, moteur principal de cette révolte.

Pour nous, leur constituante ne fonctionne pas, elle ne répond pas aux demandes que nous avons aujourd’hui dans les rues et partout. Nous voulons voter pour des représentants, qui soient révocables et qui gagnent le même salaire qu’un enseignant et non les salaires des millionnaires que gagnent les parlementaires aujourd’hui. Nous et nous disons qu’ils doivent être élus démocratiquement et qu’ils peuvent être des représentants syndicaux et des organisations de travailleurs, d’étudiants et d’organisations sociales. Une Assemblée constituante, libre et souveraine qui peut voter sur toutes les mesures d’urgence dont ont besoin les grandes majorités sans respecter les institutions qui protègent les hommes politiques dans les couloirs du Parlement, sans aucun droit de veto.

Et nous ne serons pas naïfs non plus. Nous savons que pour vaincre nos revendications, nous devons nous attaquer au pouvoir des capitalistes. C’est pourquoi nous disons que nous devons nationaliser le cuivre et le placer sous la gestion des travailleurs, mettre fin à la privatisation, exproprier les ports et tout ce profit, au lieu de laisser une poignée de capitalistes, nous mettre au service de nos revendications fondamentales. Non seulement ces problèmes sont résolus: nous voulons une santé et une éducation gratuites, mais également des exigences fondamentales telles que le droit à l’avortement ou l’autodétermination du peuple Mapuche, pillé et réprimé depuis des années par l’État chilien.

Mais nous n’allons pas non plus nous faire d’illusions, nous savons que les capitalistes feront tout leur possible pour nous empêcher de retirer leurs privilèges. C’est pourquoi, dans le PTR, nous faisons la promotion auprès de toutes nos assemblées de forces et de nos coordonnateurs à la base, où les étudiants, les travailleurs et les villageois peuvent s’organiser pour sortir avec force afin de faire sortir Piñera du pouvoir et mettre fin à son gouvernement meurtrier et criminel et à l’héritage de la dictature. . Ils opposeront une résistance si ou si et déchaîneront leur fureur lorsque nous voudrons mettre ces mesures en place. Et c’est pour nous que cela jette les bases d’un gouvernement de travailleurs, de rupture avec le capitalisme, qui peut effectivement donner une réponse intégrale à nos revendications, fondées sur l’auto-organisation et la force des masses.

Camarades et compagnons, pour finir: ceux qui sont responsables de nos souffrances et ceux qu’on appelle « de gauche », qui sauvent aujourd’hui le visage de Piñera et tout son gouvernement et ce régime, veulent nous amener à refaire la même cuisine qu’eux Ils ont répété pendant des années. Ils veulent que nous fassions leur détour et que nous refassions la même chose que nous voulons nous retrouver dans ce régime. Et à tous, nous disons non! Parce que rien de bon ne viendra pour nous. Nous ne vaincrons aucune revendication démocratique s’ils continuent à gouverner comme d’habitude. Mais ni sur la base de l’impunité pour ceux qui ont tué, torturé, violé ou battu nos partenaires. C’est pourquoi je m’arrête ici pour dénoncer le fait qu’ils se remplissent la bouche en parlant de paix hypocrite, hier, ils ont réprimé nos travailleurs au Chili. Les pacos et ce gouvernement sont les responsables politiques et matériels de notre partenaireAbel , un combattant, est mort parce que les pacos empêchaient ceux qui venaient de le sauver. C’est pourquoi nous ne partirons pas tant que nous n’aurons pas réussi à juger et punir tous les dirigeants politiques et matériels de la répression!

Merci beaucoup, compagnons et partenaires!