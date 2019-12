La délégation des droits de l’homme sous la direction de Juan Grabois et qui a également le fils du prix Nobel de la paix parmi ses membres établit depuis l’ambassade d’Argentine un premier rapport après des témoignages directs et déclare le pays en état de dictature. La délégation depuis son arrivée subit insultes et menaces. Cela fait partie de sa sécurité que nous relayons les informations parce que nous avons ici du mal à imaginer que ces gens risquent leur vie, comme d’ailleurs les chefs d’Etat qui résistent, mais le fait est nous sommes devant une bête féroce qui ne connait que la limite de l’opinion internationale et qui tente de la museler avec des médias aux ordres. (note et traduction de Danielle Bleitrach) La délégation a publié un premier rapport sur la situation dans le pays voisin et a déclaré qu’il y avait « une responsabilité directe de l’État » dans ces événements.