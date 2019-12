Prix ​​Nobel de la paix sur le coup d’État en Bolivie: « Derrière tout cela se cache la politique américaine »

« Marche avec précaution parce que nous te suivons. » Par ces mots, le gouvernement de facto bolivien, Arturo Murillo, a menacé la délégation argentine d’organisations de défense des droits humains et sociaux qui faisait une escale dans la ville de Santa Cruz pour se diriger vers La Paz dans le but d’enquêter sur les abus commis contre la population.

Leonardo Pérez Esquivel, fils du prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel, fait partie de ce groupe d’activistes. À l’aéroport de Santa Cruz, ils ont été retardés et interrogés par la police. Ils ont également été insultés et abressé par un groupe de manifestants d’extrême droite qui suivaient Luis Fernando Camacho.

« Une grande responsabilité de la CIDH »

« Logiquement, nous sommes confrontés à un coup d’État civilo-militaire. Mais la responsabilité de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, présidée par Luis Almagro, relève désormais à la Commission interaméricaine des droits de l’homme », a déclaré à RT le militant argentin.

Selon Pérez Esquivel, Almagro est « un homme qui est suspeccté pour son attitude à l’égard de la politique que doit mener la Commission ». « Nous demandons qu’il soit destitué parce qu’il ne peut pas tout avoir fait et qu’il a soutenu un coup d’Etat en Bolivie alors qu’il savait que les élections avaient été remportées par Evo Morales, mais il l’accuse de fraude sans avoir aucune preuve « , a déclaré le prix Nobel de la paix.

De plus, Adolfo Pérez Esquivel estime que derrière toute la crise en Bolivie « se trouve la politique américaine, un fait qui a été maintes fois dénoncé par Evo Morales ».

Le défenseur des droits humains a également souligné que les peuples de différents pays d’Amérique latine » ne bénéficient plus des politiques de lutte contre la marginalité et contre la faim « , ils manifestent donc dans les rues. Il a ajouté que « peut-être que cela ne s’est pas produit en Argentine parce qu’il y a eu des élections et que cela a contenu l’explosion sociale ».

« La démocratie n’est pas donnée »

En conclusion, Pérez Esquivel a souligné que la violence qui sévit dans plusieurs pays d’Amérique latine est ralentie « par le dialogue, le partage de contenus et la recherche d’une solution logique. »

« La démocratie n’est pas donnée, la démocratie est construite . Il ne suffit pas de mettre le vote dans une urne et dire que nous vivons dans une démocratie. Pour moi, la démocratie, c’est le droit à l’égalité pour tous, et aujourd’hui cela n’existe pas dans nos pays », a-t-il conclu. .