Bolsonaro accuse DiCaprio de financer les incendies en Amazonie

L’acteur américain Leonardo DiCaprio a réagi aujourd’hui à l’accusation du président brésilien Jair Bolsonaro et a nié avoir financé des entités qui auraient provoqué les incendies en Amazonie, bien qu’il soit « fier de soutenir les groupes qui protègent » cet écosystème.

Dans une déclaration publiée sur son compte officiel Instagram , l’acteur a réagi aux déclarations de Bolsonaro ce vendredi, accusant des organisations non gouvernementales et des activistes écologistes d’être responsables des récents incendies en Amazonie et affirmant que DiCaprio leur avait donné de l’argent. pour cela.

« L’avenir de ces écosystèmes irremplaçables est en jeu, et je suis fier de soutenir les groupes qui les protègent. Bien qu’ils méritent notre soutien, nous ne finançons pas les organisations attaquées (par Bolsonaro) », a déclaré DiCaprio.

DiCaprio: « Je reste engagé à soutenir les communautés indigènes brésiliennes »

« Je reste déterminé à soutenir les communautés indigènes brésiliennes, les gouvernements locaux, les scientifiques, les éducateurs et le grand public, qui travaillent sans relâche pour protéger l’Amazonie en pensant à l’avenir de tous les Brésiliens », a-t-il ajouté.

L’acteur et défenseur de l’ environnement a décrit ceux qui œuvrent pour contenir la « crise en Amazonie » comme « un exemple incroyable, émouvant et passionnant de l’engagement et de la passion nécessaires pour préserver l’environnement ».

Lundi dernier, quatre volontaires de l’État amazonien du Pará ont été arrêtés et accusés d’avoir provoqué des incendies dans la région, mais ils ont été relâchés jeudi après analyse des documents rassemblés par la police.

Bolsonaro contre les indigènes

Bolsonaro a fait écho à ces arrestations cette semaine pour insister – sans apporter de preuves – sur le fait qu’il existe des activistes et des organisations non gouvernementales intéressées à provoquer des incendies, et a spécifiquement accusé DiCaprio de « donner de l’argent pour brûler l’Amazone ».

« Quelqu’un prend une photo (des flammes), l’envoie à une ONG. L’ONG contacte Leonardo DiCaprio et il fait un don de 500 000 $. Leonardo DiCaprio, vous collaborez avec les incendies en Amazonie », a déclaré Bolsonaro lors d’une émission télévisée. Vos réseaux sociaux

En plus de sa réponse aux accusations, DiCaprio a publié sur son compte Instagram deux autres communiqués de défenseurs de l’environnement qui s’inquiétaient des accusations portées contre des militants au Brésil.

« Ces derniers jours, de fausses accusations ont été proférées pour saper les défenseurs de l’environnement et distraire le public des politiques qui mènent directement à des catastrophes telles que celles survenues cette année en Amazonie », a déclaré Wes Sechrest, président de Global Wildlife Conservation. .

Le président de la Commission pour la survie de l’espèce au sein de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Jon Paul, s’est également inquiété des « attaques croissantes contre des personnes et des groupes œuvrant pour la protection de la nature en Amazonie ». Rodriguez