Bloomberg: l’héritage  présidentiel d’un milliardaire parti en émeute

Bloomberg LP1 est un groupe financier américain spécialisé dans les services aux professionnels des marchés financiers et dans l’information économique et financière aussi bien en tant qu’agence de presse que directement, via de nombreux médias (télévision, radio, presse, internet et livres) dont les plus connus sont probablement ses propres chaînes de télévision par câble/satellite. Créé en 1981 par Michael Bloomberg, maire de New York de 2002 à 2013, ce groupe qui a commencé à opérer en 1983, emploie en 2008, plus de 10 000 employés répartis dans plus de 130 pays. Leurs analyses sont consédérées comme fiables par les investisseurs. Mais l’intérêt de cette analyse de la manière dont le milliardaire chilien, président de ce pays a vu partir sa politique en fumée face au manifestant est non seulement qu’elle expose crument ce que le capital attend des individus qu’il placent à la tête des pays vassaux mais qu’elle émane de celui qui vient de se présenter contre Trump en tant que candidat démocrate pour éviter une cadidature considérée comme trop à gauche. C’est dire si devant la révolte des peuples, ces gens là ne peuvent plus compter sur le personnel politique mais doivent mouiller la chemise quitte à s’effondrer comme le milliardaire chilien devant l’émeute.A méditer à la veille du 5 décembre face au président français de ces gens-là.(note et traduction de danielle Bleitrach)

par Bloomberg 30 novembre 2019

Les médias américains ont passé en revue la direction du président Sebastián Piñera plus d’un mois après l’explosion sociale. L’agence de services financiers basée à New York, tout en reconnaissant que le président chilien a bien démarré – avec de bons chiffres de croissance – fait observer que chacune de ses politiques phares est en train d’être annulée, révoquée ou modifiée. « Sous les ordres d’un nouveau ministre des Finances, le gouvernement s’efforce de calmer les manifestants par des augmentations de coûts et un changement radical par rapport zux promesses électorales visant à réduire le déficit budgétaire », ont déclaré les médias.

Des émeutes ont éclaté dans tout le Chili en octobre, le président Sebastián Piñera a alors vu son agenda politique anéanti Dix-huit mois seulement après son entrée en fonction avec la promesse d’élargir le système de retraite privé, de réduire les impôts des riches et de réduire la criminalité, M. Piñera a vu ses projets législatifs saccagés par des manifestations et des émeutes d’une ampleur sans précédent depuis le retour de la démocratie. en 1990 Chacune de ses politiques phares est rejetée, révoquée ou modifiée. Sous la direction d’un nouveau ministre des Finances, le gouvernement s’efforce d’apaiser les manifestants en augmentant ses dépenses, ce qui constitue un changement radical dans les promesses électorales visant à réduire le déficit budgétaire. La plus grande concession de Piñera, un plan de réécriture de la constitution, a été négociée par les législateurs de presque tous les principaux partis. Le président, qui a résisté aux appels à la démission, deux jours plus tard cède à la pression. « Son manifeste et sa politique sont partis en fumée, vendus, finis », a déclaré Javier Sajuria, professeur en chef du Chili à l’Université Queen Mary à Londres. « Il va devenir administrateur d’un programme politique établi par les partis au Congrès. » Deux ans et demi avant l’achèvement de son mandat, le taux d’approbation de Piñera a chuté à 12%, selon la dernière enquête Cadem. Même certains législateurs de l’opposition ont entamé un procès politique contre lui, même s’il ont peu de chance de réussir. C’est une situation difficile pour un milliardaire habitué au succès. Il a été élu fin 2017 pour une deuxième période non consécutive parce qu’il était considéré comme efficace, capable d’imposer en politique ses compétences en affaires avec une croissance économique plus rapide pour le pays. Un bon début Au cours de la première année, tout semblait aller bien. La croissance a repris pour atteindre 5,3% au deuxième trimestre de 2018 – ses trois premiers mois de mandat – et l’investissement a grimpé en flèche. Mais en 2019, les choses ont commencé à se détériorer. L’économie était en perte de vitesse, ne croissant que de 1,5% au premier trimestre, et les réformes des retraites et de la fiscalité de Piñera se sont enlisées au Congrès. Pire encore, un projet de loi visant à assouplir le marché du travail a été rejeté par l’opposition, qui voulait réduire la semaine de travail à 40 heures. Et puis, apparemment de nulle part, des manifestations ont éclaté et le train de réformes de Piñera est sorti de l’histoire du jour au lendemain. Les manifestants veulent de meilleures retraites, éducation et soins médicaux, ainsi qu’une nouvelle constitution. Mais ils ne veulent pas du type d’augmentation fragmentée des dépenses proposée par Piñera, ils veulent un État-providence adéquat. Après 30 ans à leur dire qu’ils vivent dans l’économie la plus miraculeuse de l’Amérique latine, ils veulent en voir les avantages. Le président subit maintenant les appels de l’extrême droite à réprimer les manifestations tandis que l’extrême gauche demande sa démission. « Ce n’est plus le gouvernement Piñera, car son agenda a disparu », a déclaré Robert Funk, professeur de sciences politiques à l’Université du Chili. « Le gouvernement est maintenant réactif et change constamment en fonction des demandes de la rue ». Une mauvaise façon de faire face à la crise Depuis le début des manifestations antigouvernementales, Piñera a eu du mal à réagir de manière appropriée. Il en a appelé à l’armée la première nuit, le président a déclaré la guerre aux manifestants, c’était une erreur. Quelques jours plus tard, il a changé d’avis, s’excusant et considérant que les demandes des manifestants étaient légitimes. « J’ai été surpris par son incapacité constante à interpréter la situation et à donner des réponses », a déclaré Funk. « Mais en fin de compte, le gouvernement doit offrir les réponses. » Maintenant, d’autres prennent le relais. Par le passé, le ministre des Finances de Piñera était lui-même sur la même ligne. Plus maintenant Moins de deux semaines après le déclenchement de la rage sociale, le président a limogé huit ministres, dont son ministre des Finances de longue date, Felipe Larraín. Ignacio Briones, économiste affable à la voix douce, était à sa place. Plus que quiconque, c’est Briones qui établit le programme économique. C’est lui qui a convenu avec les législateurs de l’opposition d’augmenter la pension minimale de 50% en trois ans. « Assez! » Le mouvement de protestation en est maintenant à sa sixième semaine et dans de nombreuses régions plus pauvres du pays, le nombre de pillages et d’incendies criminels s’est encore aggravé. Des hôtels ont été vandalisé, des bâtiments publics incendiés, des magasins saccagés et des feux de circulation détruits. Alors que les zones riches de Santiago continuent normalement, la vie dans les zones à faible revenu est sévèrement affectée. À présent, Piñera tente de rassembler des appuis en faveur d’un nouvel ordre du jour pour le maintien de l’ordre, en poussant des projets de loi visant à interdire les manifestations masquées, à faciliter l’appel de l’armée à défendre l’infrastructure et à augmenter le nombre de policiers dans les rues. « Le temps est venu de dire assez! », A déclaré Piñera lors d’une conférence de presse mercredi. « Le temps est venu pour nous tous d’unifier catégoriquement nos engagements et nos volontés de lutte contre la violence. » Teson Toutefois, Amnesty International, Human Rights Watch ou une autre organisation ont toujours affirmé que la police avait toujours eu recours à une force excessive. Certains législateurs de l’opposition ont déposé une accusation constitutionnelle contre Piñera pour allégations de violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité. Bien qu’il soit peu probable que le procès politique obtienne les deux tiers des sénateurs requis, la réaction violente à l’encontre de Piñera l’a souvent contraint à changer de ton et à s’engager à enquêter sur les cas d’abus. « Cela aurait pu être le président qui a dirigé la transition », a déclaré Sajuria. « Mais il n’a pas la crédibilité pour y parvenir. » Quoiqu’il arrive, il est probable que Piñera sera incapable à la fin de son mandat. « Je ne pense pas avoir arrêté », a déclaré Sajuria. «Ce n’est pas dans sa personnalité de faire cela. Nous avons un système très présidentiel et quand ce président est faible, il n’y a pas de moyen facile de résoudre ce vide de pouvoir. «