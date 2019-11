Quels sont les pays d’Amérique latine qui doivent plus d’argent à la Chine (et quelles implications cette dette a-t-elle)

BBC Monde en langue espagnole publie cette analyse qui donne un certain relief à la tentative de reconquête opérée par la force des Etats-Unis sur l’Amérique latine qui tend doublement à lui échapper, à travers la politique de souveraineté nationale menée par certains de ses gouvernements, mais aussi par le rôle nouveau de la Chine. En 2004, à la suite de la lecture d’un rapport de Fidel Castro aux non alignés en 1983, j’avais écris la partie d’un livre consacré au rôle nouveau de la Chine en Amérique latine, les nouveaux rapports sud-sud, (Les Etats-Unis de mal empire, Aden traduit en espagnol par les éditions de la Havane). Il s’avère que simplement en suivant les pistes tracées par Fidel, il était possible d’envisager ce qui se passe aujourd’hui et auquel les pays occidentaux derrière les USA sont confrontés. Cet article qui adopte leur point de vue découvre le phénomène, c’est-à-dire que non seulement la Chine dispute les ressources de l’Amérique latine aux anciennes puissances coloniales, aux Etats-Unis, au japon, mais le fait dans de nouvelles relations, c’est un pays du sud, ses possibilités d’investissement son immenses et liés en particulier à la balance commerciale avec les Etats-Unis, mais surtout c’est un pays socialistes où les investissements sont publics et n’obéissent pas à la logique du profit.Par parenthèse on voit mieux que Trump n’est pas seulement un caractériel débile et méchant, ce qu’il est, mais il fait ses comptes, la Chine jouit de possibilités d’investissements illimités à cause de l’excès en dollar qu’elle retire des Etats-Unis, mais elle investit dans des pays soucieux de marquer leur indépendance par rapport au USA, le tout sur un mode socialiste totalement opposé aux Etats-Unis. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoire et societé)