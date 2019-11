France inculture ment… ment énormément

France IN culture : Répression des Ouighours en Chine et premières failles dans l’unité du Parti communiste chinois

22/11/2019

Le New York Times a publié le week-end dernier quelque 400 pages de documents internes au Parti communiste chinois. Ils confirment le projet concentrationnaire de Pékin vis-à-vis des Ouighours, mais révèlent aussi que les velléités autoritaires de Xi Jinping ont rencontré des résistances locales.

Notez bien la formulation : il ne s’agit plus de goulag pour les Ouighours mais bien de « projet » concentrationnaire… Alors qu’il est clair qu’en Amérique latine on est passé aux actes… Qu’en Syrie, les Etats-Unis dans leur surveillance des puits de pétrole ont déjà fait une centaine de morts… sans parler de l’Afrique et autres territoires… mais braves gens ne regardez que cela : « le projet » concentrationnaire, il est vrai que les morts tardent à venir à Hong kong…

Quant à la Chine elle a une expression « la république chinoise assure les besoins religieux normaux », ceci correspond à mes informations, en effet il semble que ce ne soit surtout pas en tant que musulmans qu’il y ait des problèmes avec la minorité Ouighours en majorité musulmane, mais bien sur le plan national avec l’influence des destabilisations des USA comme dans d’autres zones de l’Asie centrale, drogue, séparatisme. En particulier il y a la base étasunienne au Kirghistan de manas dont on sait qu’elle était le lieu d’où partent aussi tous les trafics et qui vient de fermer.

Ce que la Chine a non seulement reconnu mais s’en vante c’est la multiplication des centres de « formation » où les Ouighours qui avaient un niveau de formation inférieur aux hans et aux autres populations sont conduits pour acquérir un niveau plus élevé, peut-être sans toujours leur demander leur avis mais comme le dit Marianne cela fait partie du contrat social chinois: si tu te comportes en bon citoyen chinois on aide à ta promotion, mais si tu veux nuire à la nation tu sais ce qui t’attend.

Le Xinjiang est la plus grande région autonome de Chine. Sa capitale est Ürümqi (Ouroumtsi), située à l’ouest de la Chine sur l’ancienne Route de la soie.Sa situation géographique en fait une région stratégique pour Pékin. Les 5 300 km de frontières extérieures du Xinjiang sont communes avec huit pays : la Mongolie au nord-est, la Russie au nord, le Kazakhstan et le Kirghizistan au nord-ouest, le Tadjikistan, l’Afghanistan, le Pakistan et la partie du Cachemire contrôlée par l’Inde à l’ouest. Le Xinjiang est limitrophe avec trois régions chinoises, le Tibet au sud, le Qinghai et le Gansu au sud-est2. D’une superficie de 1,66 million de km2, sa moitié sud inclut le désert du Taklamakan, un des plus importants du monde, mais aussi, le Désert de Dzoosotoyn Elisen (où se trouve le pôle terrestre d’inaccessibilité, c’est-à-dire le point de la terre ferme le plus éloigné d’un rivage du Globe, localisé à 46° 17′ N, 86° 40′ E, à plus de 2 600 km de la plus proche côte) et le désert du Kumtagh. Il y a là un phénomèe inconnu ailleurs c’est-à-dire celui de fleuves finissant dans le désert et sur ce problème d’irrigation du désert une collaboration étroite avec israêl. Ce qui est assez paradoxal parce qu’il s’agit d’une zone militaire où les essais nucléaires ont eu lieu jusqu’à une date récente mais Pekin les a recemment supprimés y compris soutterrain. la zone militaire liées aux frontières est toujours là avec une forte proportion dans la population globale.

En tous les cas les chiffres de la répression annoncée à savoir que 2 millions de Ouighours déjà mis en prison sont complètement fous… En effet le Xinjiang est peuplé par huit millions d’Ouïghours qui forment 40% de la population de leur territoire qui est très grand mais désertique si vous enlevez d’un coup 2 millions d’habitants dans un groupe social de 8 millions dans un pays de 21 millions, croyez moi cela se voit et tous les voyageurs récents dans cette zone avec qui j’ai pu discuter n’ont constaté aucun effet de ce type, en parlant chinois, ils auraient nécessairement reçu un écho d’ une saignée aussi considérable. Tous les témoignages sont de seconde main, par le biais de « dissidents » installés en Europe ou Etats-Unis.

Alors que je tiens non pas ces informations, mais ces faits qui mettent en cause leur information entre autres de Marianne Dunlop qui gère avec moi ce site et qui s’est rendu dans cette zone Oighours l’été dernier , qui parle chinois et qui me les a transmises à son retour. A l’inverse de France culture, Marianne comme notre site a pour principe de ne dire que ce dont elle est sure et rien ne lui a paru signaler une répression à grande échelle, ni un mécontentement de masse, simplement un encouragement appuyé à des pratiques non radicalisées. une attention policière à la présence d’européens comme elle assez minimale…

.Résultat le chiffre de 2 millions a été désormais abandonné et on est passé à un rapport du New York times théoriquement piqué directement dans les rapports officiels chinois, qui fait état cette fois « un projet » concentrationnaire assorti de dissenssion au sein du Parti communiste contre l’autoritarisme de Xi jinping dans les articles de nos médias à partir de ce rapport du New York Times. Nous avons là non seulement le goulag mais le pouvoir personnel, une reproduction des thèmes concernant le totalitarisme en URSS : le pouvoir personnel et le goulag comme aux temps des nouveaux philosophes, on attend avec impatience la prochaine intervention de Bernard henry lezvy et autres Glucksman….

Malgré ces imprécisions et ces rumeurs non vérifiées, donc est lancée une la nouvelle campagne contre la Chine, cela rappelle furieusement ce qui s’est passé en 1973, alors que l’on assistait aux pires horreurs en amérique latine, au Chili mais aussi en Argentine, les tortionnaires y allaient à coeur joie au profit des uSA et de l’oligarchie, les mêmes ont lancé à partir du Chili le libéralisme et l’on assorti d’une campagne contre l’URSS, et le goulag… comment cela a-t-il pu marcher?

Parce que nos médias sont ce qu’ils sont et france inculture n’est pas mal dans le genre… Non seulement c’est l’omerta sur ce qui se passe en Amérique latine, là om les témoignages directs malgré le danger, les meurtres de journalistes et photographes abondent mais on encourage la rumeur dans des zones où elles ne sont pas vérifiés mais servent les patrons de presse qui en France sont souvent aussi des marchands d’armes.

Le fait est que les médias aux ordres par rapport à ce qui se passe dans le monde, au Chili, en Bolivie mais pas seulement lancent une campagne sur le goulag ouighours et sur les divisions au sein du parti communiste chinois, toutes choses sur lesquelles ils n’ont pas la moindre connaissance mais il suffit de les siffler pour qu’ils viennent tremblant de l’échine et agitant la queue dans l’espoir d’un nonnoss pour raconter ce qu’on leur dit de dire… pauvres gens, vous manquez d’imagination et vous espérez sans doute que votre monopole et votre censure vous aideront à entraîner quelques gogos à relayer vos campagnes anti-chine pour mieux faire oublier votre silence sur les vrais crimes. vous êtes vraiment vous aussi de « la merde dans un bas de soie »…puisque vous parez de la culture ce qui n’est qu’une vulgaire opération de propagande dans une guerre entre la Chine et les USA et leurs vassaux.

danielle Bleitrach