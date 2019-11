Vargas Llosa, prix nobel de littérature est incontestablement un grand écrivain, mais sur le plan politique il est l’antihèse de Gabrial Garcia Marquez, c’est pour la gauche américaine un pourri de chez pourri, non seulement un homme politique de droite qui dans son pays a perdu les élections ce que ne le qualifierait pas en pourri de chez pourri, mais un homme qui n’a jamais craint alors que le continent était durant la guerre froide la proie de gouvernement fascistes de les appuyer et de dénoncer ceux qui les combattaient. Il est violemment anticommuniste et partisan de l’idéologie libérale née au Chili avec la dictature de Pinochet. Une fois encore il se signale à l’attention en allant dans le Mexique qui a accueilli Morales dénoncer Amlo, son président accusé par lui d’être un dictateur populiste. L’indignation qui salue ici sa prestation infame dit beaucoup de choses sur lui, sa vénalité, sa complaisance aux véritables dictatures. Mais en France le personnage jouit du côté du Monde en particulier et d’autres presse d’une aura, non seulement parce que c’est un grand écrivain, mais parce qu’il pare son libéralisme économique et son goût pour les véritables despotes criminels de l’aura du XVIII ème siècle et du siècle des lumières. Il fait par moment penser au livre que l’écrivain cubain Alejo Carpentier écrivit sur le dictateur sud américain, en parralèle à celui qu’écrivit sur le même sujet Marquez (l’automne du patriarche), il s’agit du Recours de la méthode ou la manière dont le dictateur sud américain exilé à Paris son pays d’élection à cause des bordels et du luxe craque peu à peu sous le cartésianisme affiché pour que remonte la sauvagerie de son continent. (note et traduction de Danielle Bleitrach)