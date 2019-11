Une autre leçon de savoir vivre communiste : passer à l’essentiel en ce qui concerne le PGE

Gramsci disait que dans une lettre très longue, il y avait souvent un point et un seul à retenir… lénine à qui on demandait comment il avait trouvé le temps d’écrire les 67 volumes de son oeuvre répondait « les camarades du Comité central sont parfois si bavards. Il disait aussi que dans la dialectique l’essentiel c’est ce qui crée le mouvement… Mais ce peut être aussi la force d’inertie quand elle prérend s’opposer au mouvement…

je résume le le rapport de Vincent Boulet au CN sur le pGE

1)les doutes montent partout sur l’intérêt de ce machin c’est pourquoi nous devons le soutenir.

2) N’ayant plus de représentants au parlement européen, on pourrait se demander le pourquoi de notre maintien mais justement il faut s’accrocher.

3) la politique calamiteuse de la social démocratie à prétention radicale que le pGE représente en a pris un coup en particulier à travers son maître à penser Tsipras

4) l’armosphère est ckaleureuse, disons le clairement c’est la foire d’empoigne. Résultat les sociaux démocrates veulent virer les communistes des vice présidences. Même Pierre laurent leur parait trop communiste surtout depuis qu’il y a en prime Fabien Roussel.

5), mais que nous réstera-t-il si nous perdons les bases de notre tourisme planétaire et le financement des fondations allemandes sans parler la necessité de nous abreuver à cette idéologie réformiste dont visiblement plus personne n’a besoin et tandis que se renforcent les doutes sur l’UE comme base de l’internationalisme prolétarien, faut bien des gens pour y croire

.

4) c’est pour cela qu’il est très important que nous allions dépenser le fric du parti avec une délégation d’une vingtaine dans ce machin, remarquez tant qu’on est là on ne gêne pas ailleurs…

Face à ce dernier argument fort « , tant qu’ils sont là à s’occuper à se faire la peau entre réformards ils n’embêtent pas ailleurs« , le CN unanimement convaincu a appuyé le rapport, un certain nombre en espérant tout de même qu’ils seraient virés…

danielle Bleitrach