Fraternellement à mon camarade du KKE qui en rajoute… la mémoire de nos combats…

L’anti-impérialisme du PCF : ce que l’on appelle avoir « le cul entre deux chaises »

Un camarade du KKE avec la rude franchise de ce parti, nous reproche à nous communistes français d’avoir suivi Sarkozy et d’avoir voté pour l’intervention en Libye.

Comme décidement je suis en train de devenir la mémoire du parti (à l’exclusion des dates et des noms propres) voici ce que je lui réponds :

à propos de la Libye, c’est plus compliqué qu’il n’y paraît, je m’explique :

1) Sarkozy n’avait pas à faire voter les députés français vu que notre Constitution, la pire avec la mexicaine n’oblige pas le président à demander un vote de la guerre au parlement si l’expédition n’excède pas trois mois, après ça devient une habitude… Donc il s’est contenté d’informer les députés et il a recueilli l’assentiment de ceux-ci pour avis. Tous ont approuvé avec enthousiasme, tous sauf un député communiste qui est intervenu pour dénoncer l’opération au nom du groupe.

2) mais déjà le secteur international dirigé par Jacques Fath était partie en vrille et ce dernier réclamait que l’on expédie des fusils sur Benghazi

3) sans parler de L’Humanité qui bien sûr emboîtait la même ligne de soutien aux bonnes œuvres de Bernard Henry Levy, du Qatar et d’Al Qaida déjà installée à Benghazi et envoyait même des JC en reportage dans ce lieu où s’était déjà illustrée Cecilia Sarkozy à propos des infirmières bulgares mais à ce qu’on dit de la collecte de fond pour la campagne de son époux. Voilà donc on ne peut pas dire que les communistes ont voté l’entrée en guerre, ils ont même été au niveau du groupe les seuls à s’y opposer… mais en ce qui concerne le secteur international et l’Humanité c’était déjà la débandade et l’alignement pro-impérialiste au nom de la lutte contre le méchant tyran. La dérive s’est accentuée toujours derrière les mêmes en Ukraine, elle avait débuté avec la Yougoslavie et la liste « bouge l’Europe » dont la moitié des membres, vrais socialistes étaient pour l’intervention au sol en parfaite illégalité otanesque… les droits de l’homme pervertis comme en Syrie aujourd’hui où le soutien des Kurdes est un paravent pour le soutien aux bonnes œuvres de l’impérialisme américain et français… Il y a eu trois secrétaires pour mener cette ligne opportuniste : Robert Hue, Marie George Buffet et Pierre Laurent. Nous sortons à peine la tête du sac… Et c’est aussi cela le PCF, le fait que les communistes n’ont jamais voulu malgré les nombreuses sollicitations abandonner leur nom et que même dans le pire jaja, il voulaient à leur manière être communistes, c’est ça le 38ème Congrès.

Comme malgré les turpitudes de ces gens-là concernant Cuba où la direction de l’humanité est allée jusqu’à soutenir Robert Ménard contre Fidel Castro avec une bande d’intellos tel Ascaride, Guédiguian et d’autres qui sont allés beugler aux Champs-Elysées à l’appel de Fabius et du dit Robert Ménard, « Castro no cuba si! »… les turpitudes de ceux qui au secteur international encore récemment sous la houlette de PL ont refusé de soutenir le Venezuela, et bien malgré tout cela les communistes français sont restés dans la masse de leurs militants attachés aux luttes du peuple cubain et donc au Venezuela et aujourd’hui ils combattent résolument pour la Bolivie et ils sont pratiquement les seuls.

Bref comme en bien des domaines, nous sommes en train d’approfondir notre ligne pour dire les choses poliment et les camarades du KKE devraient nous aider au lieu de tous nous mettre dans le même sac…

Fraternellement…