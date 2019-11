QUI EST JUAN RAMON QUINTANA TABORGA ?

Juan Ramon Quintana est né le 3 Décembre de 1960 dans la ville de Aiquile dans le département de Cochabamba . Il a commencé ses études en 1966 et a quitté le lycée en 1977 dans sa ville natale. Poursuivant ses études professionnelles, il entre en 1979 au Collège militaire de l’armée (COLMIL) à La Paz . Il est resté quatre ans en tant que cadet à COLMIL et a obtenu en 1982 le grade de lieutenant de l’armée.( né à Aiquile , Cochabamba , Bolivie , 3 décembre 1960, c’est-à-dire la zone de résistance ) c’est un militaire , sociologue et homme politique bolivien . Il a été ministre de la présidence bolivienne lors des premier, deuxième et troisième gouvernements du président Evo Morales . Après le vice-président Álvaro García Linera , il est considéré comme l’un des hommes les plus puissants du Mouvement pour le socialisme.(MAS),

En 1987 , Quintana a atteint le rang de lieutenant . La même année, il entame des études de sociologie à l’ Université du maire de San Andrés (UMSA), où il obtint son diplôme plusieurs années plus tard, en 1992 comme diplômé en sociologie .

En 1988 , et même avec le rang de lieutenant , Quintana a fréquenté la redoutable école des Amériques des États-Unis . L’année 1991 il était nommé au grade de capitaine .

Entre 1995, il a obtenu une maîtrise en philosophie et en 1997, une maîtrise en sciences politiques .

L’année 1997 est celle où il atteint le plus haut niveau dans son grade. Mais cette même année, Quintana décide de se retirer définitivement de l’ armée de Bolivie . Bien que les véritables causes et motivations qui ont amené Juan Ramón Quintana à se retirer de l’armée soient encore inconnues, Quintana a précisé dans une brève déclaration qu’il n’avait jamais souscrit à la corruption qui régnait au sein des forces armées à cette époque et que c’était pour cela . qu’il a décidé de quitter l’armée.

En tant que civil, Quintana a déjà travaillé de 1999 à 2002 en tant que conseiller auprès du ministère de la Défense pendant le deuxième gouvernement du président Hugo Banzer Suárez , à la tête de l’unité d’analyse de la politique de défense dudit ministère.

Il est l’auteur de plusieurs livres et de nombreux articles. Il a été chercheur du programme de recherche stratégique en Bolivie, PIEB. Entre 1995 et 1996, il participait à l’enquête sur les droits de l’homme menée par les soldats et citoyens. Le service militaire en Bolivie; et entre 2002 et 2003 avec l’enquête Police et démocratie: un agenda institutionnel en suspens.

Il a été ministre de la présidence d’ Evo Morales Ayma entre 2006 et 2009 . Il est reconnu par de nombreux secteurs du MAS et de la société civile pour sa capacité de coordination et sa détermination à défendre la souveraineté nationale.

Le ministre Juan Ramon Quintana en 2015 . Entre 2010 et 2011 , il a été nommé directeur exécutif de l’Agence pour le développement des macrorégions et des zones frontalières (ADEMAF), dont la principale réalisation a consisté à définir des stratégies et des mécanismes pour le développement intégral des frontières. exécuter des programmes et des projets visant à promouvoir le développement des zones frontalières, en plus de contribuer au travail des institutions publiques présentes dans ces zones pour stimuler leur développement. De 2012 à 2017 , il a de nouveau occupé le poste de ministre de la présidence, dans le but de «continuer à promouvoir le processus de changement avec le même engagement mystique et la même humilité de servir nos compatriotes à travers le pays, nous travaillons approfondir le processus de transformation avec une plus grande participation des citoyens » En janvier 2017, il a été remplacé par René Martínez Callahuanca , avocat de Chuquisaqueño , ancien directeur des ressources en eau de Silala.

Ambassadeur de Bolivie à Cuba (2017-2019)

Le 22 mai de 2017 , le président Evo Morales a nommé Juan Ramon Quintana à l’ambassade de Bolivie à Cuba . Quintana a passé près de 2 ans dans ce pays, mais il a du retourner en Bolivie en 2019, car le président Evo Morales Ayma l’a appelé pour occuper le poste de ministre de la présidence bolivienne. Au lieu de cela, il a été remplacé au poste d’ambassadeur par Ariana Campero Nava, médecin de Cochabamba, également ministre de la Santé de la Bolivie depuis 2015.jusqu’en 2018 .