Le Président Sebastián Piñera a annoncé dimanche que, à partir de cette semaine, de nouvelles mesures seront mises en place pour rétablir l’ordre public dans notre pays, parmi lesquelles des conseils de policiers étrangers à la police chilienne.

Comme l’a expliqué le président, ce seront les forces de police d’ Angleterre, d’Espagne et de France qui conseilleront les uniformes nationaux, afin « d’enrichir les stratégies et la procédure opérationnelle, afin d’améliorer les mécanismes de contrôle de l’ordre public, de un meilleur refuge pour nos compatriotes. «

Le sous-secrétaire à l’Intérieur, Rodrigo Ubilla, a expliqué à Emol.com que la collaboration consistera en un partage d’expériences concernant l’approche des « situations de conflit intense et de violence telles qu’elles ont été observées ces derniers jours».

L’autorité a ajouté que pour réunir la police étrangère, elle avait sollicité l’aide de la Banque interaméricaine de développement (BID), organisation avec laquelle elle travaille depuis plus d’un an, dans le but de «faire une analyse des protocoles, une analyse du tactiques et stratégies actuellement utilisées dans les opérations de contrôle de l’ordre public ».

Ubilla a également déclaré qu’ils avaient demandé à collaborer à la formation de cadres spécialisés de la police en uniforme . « (Nous cherchons) un soutien et une vision globale du soutien de ces policiers, afin d’adapter les procédures à un contrôle efficace, comme le demandent les citoyens », a déclaré le représentant de l’Intérieur.