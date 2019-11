Voici comment les USA transforment la réalité. Les trafiquants de drogue sont leurs alliés et ils les aident à lutter contre les gouvernements progressistes en Colombie, en Bolivie, partout, mais les Américains se présentent comme victime de ce trafic de drogue. Ainsi en Bolivie, ils ont placé des narcotrafiquants à la tête du pays mais ils utilisent le fait que les paysans produisent de la coca dont les feuilles sont pour eux comme du café pour prétendre éradiquer le trafic de drogue. Au mexique, les principaux ennemis du gouvernement de gauche d’Almo sont les trafiquants de drogue, ceux qui font régner la violence et qui sont les alliés des USA et Trump cherche un prétexte à l’interventions de la drogue. Il ya une répétition extraordinaire des recette de 1973, tandis qu’en Amérique latine on mène les assassinats, les coups d’Etats meurtriers y compris en utilisant les narcotrafiquants flanqués d’évangélistes et d’hommes de main de l’oligarchie est lancé une campagne contre le communisme, en l’occurrence la Chine accusée par les médias aux ordres de créer des goulags pour musulmans ou de détruire la démocratie à Hong Kong; La presse tait les meurtres, les coups d’Etat sanglants en Amérique latine et lance une opération contre le communisme totalitaire et présente les pauvres gens massacrés, torturés comme des criminels dont les actions menacent l’Amérique. C’est parce que le mexique a accueilli Morales qu’il est ainsi menacé jusqu’à quand allons-nous accepter cela? Nous communistes nous avons commencé à changer nos analyses malgré le complice de ces gens-là, Pierre laurent et sa bande, l’humanité est obligée de publier des articles différents. Mais le mal est profond et nous devons savoir la nature de ce que nous affrontons un mensonge permanent où toute notre presse, tout notre personnel politique à commencer par la gauche transforme les faits pour appuyer l’impérialisme américain quoiqu’il fasse, quoiqu’il dise. (note et traduction de danielle Bleitrach)

voici d’ailleurs l’article que j’écrivais récemment sur le sujet à propos de la Bolivie

https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/11/23/lapresidente-de-facto-de-la-bolivie-est-proche-des-milieux-de-la-drogue-le-narcotrafic-et-les-etats-unis/?fbclid=IwAR3VwK2xn1eCJ8h533HeP_bUIYfcVBEvlfHqNDzQn8

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que son gouvernement avait décidé de désigner les cartels de la drogue mexicains comme des organisations terroristes, en invoquant leur rôle dans le trafic de stupéfiants et de personnes, et a refusé d’exclure toute action militaire.

Quand on lui a demandé si cette désignation signifiait qu’il «commencerait à les frapper avec des drones, etc.», le président américain a refusé de préciser:

Je ne veux pas dire ce que je vais faire, mais ils seront frappés.

« J’y travaille depuis 90 jours », a-t- il déclaré dans une interview accordée à l’oblit conservateur Bill O’Reilly, mardi. « Vous savez, la désignation n’est pas si facile, vous devez suivre un processus et nous sommes bien engagés dans ce processus. »

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, scandalisé par les perspectives d’une intervention militaire américaine, a déclaré lundi à la presse: « Nous n’accepterons jamais cela, nous ne sommes pas des » vendeurs de patriotes « , » alors que le ministre des Affaires étrangères du pays a déclaré qu’il le ferait être «inutile et peu pratique».«Regardez, nous perdons 100 000 personnes par an à cause de ce qui se passe et de ce qui se passe au Mexique», a-t- il déclaré, faisant référence aux décès liés au trafic de drogue. « [Les cartels] ont de l’argent illimité, parce que c’est de l’argent de la drogue et de l’argent du trafic humain. »

Bien que engagés dans un conflit militaire de faible intensité avec des cartels depuis des années dans certaines régions du pays, les responsables mexicains ont récemment recherché une approche et des négociations plus pacifiques. En octobre, le gouvernement a été contraint de libérer le fils du chef du cartel de Sinaloa, Joqauin ‘El Chapo’ Guzman, et a affirmé que c’était la bonne décision, affirmant que les stratégies précédentes ne faisaient que «transformer ce pays en un cimetière».La rhétorique de Trump sur les trafiquants de drogue a été accentuée plus tôt ce mois-ci après que des hommes armés liés à un cartel aient tué une famille de neuf citoyens américains dans une embuscade macabre dans le nord du Mexique, après quoi il a déclaré qu’il était temps que le Mexique WAR sur les cartels de drogue et effacez-les de la surface de la terre. » Le gouvernement mexicain hésitait cependant à accepter l’offre.

La réticence du Mexique à soutenir la vision de Trump d’une guerre sans relâche contre les cartels, beaucoup se demandaient si Washington allait quand même lancer la mission, apportant un peu de «choc et d’admiration» à la guerre contre la drogue.