Photos : la CIDH en Bolivie après le massacre de Senkata, gaz lacrymogène

Depuis qu’Evo Morales a été destitué et que Jeanine Añez s’est déclarée présidente par intérim, les Boliviens sont descendus dans la rue pour résister au gouvernement de facto, qui a réagi avec davantage de répression. Hier, des citoyens boliviens se sont réunis à Senkata, le théâtre du massacre le plus sanglant de ces derniers jours, pour condamner le tir des forces de sécurité contre les étendards. Un jour plus tôt, à La Paz, il y avait aussi des manifestations de femmes avec Whipala à la main, dissoutes dans du gaz lacrymogène pur. Le photographe argentin Pablo Añeli a enregistré les deux répressions.

Un groupe de femmes pleure sur le Plaza San Francisco à La Paz Photo: Pablo Añeli

Un groupe de personnes emmène un blessé à Senkata Photo: Pablo Añeli

Les jeunes échappent à l’attaque des Forces à Senkata Photo: Pablo Añeli

Un membre des forces boliviennes brandit son arme contre les manifestants à La Paz Photo: Pablo Añeli

Les jeunes de Senkata montrent les balles en plomb lancées par les Forces Photo: Pablo Añeli

À Senkata, neuf personnes sont mortes des suites d’une action répressive. Photo: Pablo Añeli

Photo: Pablo Añeli