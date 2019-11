Il y a quelques jours, certains médias ont rapporté une baisse de jusqu’à 10 points de pourcentage de la popularité d’Andrés Manuel López Obrador. El Financiero a publié mardi un sondage dans lequel il était montré que Tabasco continuait à être une référence et que son approbation alors qu’il exerce ses fonctions pendant un an à titre de président le 1er décembre, est plus forte que celle de ses trois prédécesseurs.

Le travail d’AMLO est approuvé par 68% de citoyens, selon El Financiero , Vicente Fox enregistrait 61% en novembre de sa première année de direction. Felipe Calderón, 64%, et Enrique Peña, 44%.

Selon la série d’enquêtes El Financiero, López Obrador n’a pas perdu de popularité, ses cotes d’approbation étant restées stables depuis avril, enregistrant de légères variations avec un minimum de soutien de 66% et un maximum de 70%. .

17% des personnes interrogées ont déclaré que les efforts anti-corruption étaient la plus grande réalisation d’AMLO jusqu’à présent. En revanche, 40% des personnes interrogées affirment que la plus grande défaillance a été la sécurité publique.

Les opinions négatives sur la gestion de la sécurité ont bondi ces derniers mois, passant de 34 à 52%, tandis que les opinions positives sont passées de 45 à 26%. Mais ce changement radical dans la sécurité n’a pas eu d’impact sur le niveau d’approbation du président.

En revanche, bien que l’économie maintienne un niveau de croissance proche de zéro, les opinions positives sur la gestion de l’économie s’améliorent, tandis que les négatives ont décliné. Entre juin et septembre, les avis négatifs ont dépassé les avis positifs. Toutefois, depuis octobre, les positions ont été inversées et l’optimisme a surmonté le pessimisme. De plus en plus de Mexicains croient que le gouvernement prend la bonne décision en matière économique.

Quelque chose de similaire se produit avec la corruption: bien que les opinions négatives restent plus nombreuses, de plus en plus de personnes interrogées se sont jointes chaque mois au point de vue favorable.

En ce qui concerne les actions spécifiques et les décisions, l’étude révèle que celles concernant la Garde nationale, les mesures concernant la jeunesse, les conférences du matin et celle du train maya reçoivent une majorité d’opinions favorables. Cependant, l’aéroport de Santa Lucía divise les opinions, ainsi que la désignation de Rosario Piedra pour le CNDH, tandis que la libération d’Ovidio Guzmán après les événements de Culiacán et l’offre d’asile politique à Evo Morales, ancien président de la Bolivie, enregistrent un avis négatif plus nourri .

L’étude révèle également que, bien que le président bénéficie d’un large soutien populaire, environ les deux tiers de la population, il existe également des décisions et des actions qui n’ont pas plu ou qui portent le vent de l’opinion. Ovid et Evo sont les cas négatifs. Les conférences du matin ont un soutien majoritaire, mais le dernier sondage reflète une baisse de 58 % d’avis favorables en octobre à 52 % en novembre.

Enfin, le sondage indique que s’il existait aujourd’hui une consultation sur la révocation de mandat avec le président, 66% voteraient pour le maintien de son mandat, contre 32%, pourquoi pas. Après un an de gouvernement, les deux tiers de la population apportent leur soutien au président.