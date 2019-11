Cuba signale au Parlement européen que José Daniel Ferrer n’est pas un détenu politique

L’ambassadrice de Cuba en Belgique, au Luxembourg et auprès de l’Union européenne, Norma Goicochea, a présenté aujourd’hui dans une lettre ouverte au Parlement européen les arguments qui prouvent que le citoyen José Daniel Ferrer n’est pas un détenu politique .

Au milieu d’une croisade menée par le gouvernement des États-Unis, avec l’ambassade de fer de lance à La Havane, pour présenter Ferrer comme un homme politique persécuté et un cas présumé de violation des droits de l’homme sur l’île, la diplomate a déjà démasqué la campagne et ses promoteurs.

« Permettez-moi de vous écrire au sujet du débat qui se déroulera en séance plénière sur » Les cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit « dans lequel ils ont inclus celui du citoyen cubain José Daniel Ferrer », a-t-elle déclaré.

La vice-présidente tchèque du Parlement européen nouvellement élue, Dita Charanzová, a proposé le débat et le vote, qui aura lieu jeudi, d’une résolution urgente sur la situation de Ferrer et les droits de l’homme en général à Cuba , dans le cadre du même processus et des discours utilisés par Washington.

Goicochea a déclaré dans sa lettre que le citoyen en question avait été arrêté par les autorités compétentes le 1er octobre, en réponse à la plainte déposée par son compatriote Sergio García, qui l’accusait, ainsi que trois autres personnes, de l’avoir kidnappé toute la nuit et Il a été sévèrement battu et laissé à l’hôpital.

«Pour cette raison, Ferrer est en attente de son procès, conformément au cadre juridique cubain. Une conduite aussi évidente contre le respect de la dignité humaine, principe reconnu par le traité de Lisbonne dans la scène internationale de l’Union, ainsi que pour le respect de l’état de droit, de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme, qui sont partagés et préservés par mon pays « , a-t-elle souligné.

L’ambassadeur a dénoncé l’ ingérence manifeste des États-Unis et de sa mission diplomatique, guidant, incitant et finançant le comportement violent et déstabilisateur de Ferrer, pour lequel les USA ont l’intention de fabriquer l’image d’un opposant persécuté et maltraité.

Dans ce sens, elle a mis en doute le rôle de l’ambassade des États-Unis à La Havane, en se concentrant «ces derniers mois sur l’objectif manquant de recruter des mercenaires, de promouvoir la division et la confusion dans notre ville, d’identifier des mesures coercitives directes et en essayant de calomnier et de discréditer la gestion du gouvernement cubain et de la révolution. »

Je suis convaincu que vous rejetez une telle violation des principes régissant les relations entre les États, dans le cadre de votre engagement à respecter le droit international ainsi que les buts et les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, a-t-elle ajouté.

Goicochea a également exprimé aux députés européens leur assurance qu’ils étaient au courant du fait qu’il n’y avait pas de détentions arbitraires à Cuba.

Sur l’île, comme dans de nombreux pays où la loi prévaut, c’est la loi qui établit les procédures et les circonstances qui justifient une détention. Outre les conditions dans lesquelles le détenu doit être soumis à des mesures de précaution, une procédure pénale doit être ouverte ou libérée, a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré que Ferrer avait reçu la visite de son épouse et de ses enfants et avait bénéficié de soins médicaux appropriés.

En outre, « il effectue des exercices physiques réguliers et, sur demande, une assistance religieuse est fournie. Je peux vous assurer que toutes les références à sa disparition physique, à des abus physiques présumés, à la torture ou à une alimentation insuffisante sont fausses. Ces mensonges sont délibérément conçus et guidés par le gouvernement des États-Unis et son ambassade à La Havane », a-t-elle déclaré.

La diplomate a réaffirmé la volonté de son pays de continuer à dialoguer avec les députés européens sur la base du respect sans restriction des principes du droit international, de la Charte des Nations Unies et de tous les principes et engagements réaffirmés dans l’Accord sur le dialogue politique et la coopération entre Cuba, l’Union européenne et ses états membres.

(Avec des informations de Prensa Latina)