Alors qu’il n’existait pas de rapport complet l’OEA a prétendu statuer sur la fraude électorale en Bolivie

La Jornada, le plus grand journal mexicain de centre gauche publie la correspondance ente le CELAG (Centre stratégique latino-américain de géopolitique) et L’OEA demandant la publication du rapport final et la démonstration des irrégularités, par qui et comment elles ont été constatées puisque c’est la déclaration de l’OEA qui a déclenché le coup d’Etat. La réponse est édifiante, jugez-en plutôt. Mais tous nos médias en France (sauf hier l’Humanité) entretiennent cette fiction de l’irrégularité du vote qui a désigné Morales. La complicité avec les auteurs des coups d’Etat est de plus en plus manifeste. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoire et société).