The national Interest: « Je suis au bout de mes capacités »: s’inquiète le commandant en chef des forces armées françaises

La France, comme la Grande-Bretagne, se trouve face à un dilemme. Alors que les anciens empires mondiaux sombrent maintenant au niveau des pouvoirs des poids moyens, ils aiment revendiquer leur appartenance à une catégorie supérieure. La Grande-Bretagne a engagé des forces substantielles dans les campagnes menées par les Américains dans Desert Storm, les guerres ultérieures en Irak et en Afghanistan, et envisage maintenant d’envoyer son nouveau porte-avions dans la mer de Chine méridionale. La France a longtemps maintenu des troupes parmi ses anciennes possessions coloniales en Afrique et ses forces soutiennent actuellement la lutte contre les militants islamistes au Mali et dans d’autres États africains.