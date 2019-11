Lula da Silva au Brésil: Nous sommes fiers de la résistance du Venezuela qui ne s’incline pas devant les États-Unis.

L’ancien président brésilien Lula da Silva a souligné la ténacité des Vénézuéliens et du président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dans la défense de leur souveraineté contre les attaques et le blocus économique du régime impérial des États-Unis. ).

« Après ce que nous avons vu en Bolivie, je dois vous dire que nous devons avoir la fierté de tout ce à quoi le peuple vénézuélien a résisté pour ne pas se rendre ni se plier aux caprices du gouvernement américain », a déclaré Lula lors de la séance plénière du VIIe Congrès. du Parti des travailleurs.

Lula, qui a souffert pendant plus d’un an et demi en tant que prisonnier politique à cause d’un système judiciaire pénétré par le fascisme de droite dans son pays, qui l’a condamné sans preuves, a averti que ce qui se passe contre le Venezuela est une véritable diabolisation du processus. homme politique dans l’exercice de leur souveraineté.

Il a avoué la honte qu’il a ressentie lorsque certains gouvernements subordonnés aux États-Unis, dont le Brésil, ont reconnu le coup d’État. « Ils ont inventé un candidat à la présidence qui ne veut pas faire face à des élections pour se présenter à la présidence, un Guaidó ».

Dans le but de diaboliser toute tentative de défense du gouvernement bolivarien du Venezuela contre l’étranger, Lula a demandé à ses partisans de faire preuve de solidarité et de fierté en soutien à un gouvernement latino-américain qui résiste victorieusement aux agressions américaines. et ses gouvernements subordonnés.

VTV