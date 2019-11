LES TROIS CLES DU PARTI DE FIDEL

Selon le théologien brésilien Frei Betto, le grand travail de Fidel est la révolution cubaine, qui n’a pas commencé le 1er. Janvier 1959, mais beaucoup plus tôt, et elle n’est pas terminée. Mais l’épine dorsale de ce projet monumental, dressé à seulement 90 miles du plus puissant empire de l’histoire, ne peut être expliquée sans que l’on tienne compte de son parti.

Ce qui est confirmé par des historiens, philosophes, écrivains et journalistes de renom, qui soulignent, entre autres, trois clés qui sont à la base de ce fabuleux instrument politique.

UNITÉ

L’obsession de Fidel était l’unité. Il était timide, il a presque demandé la permission d’être qui il était, « malgré tout son génie, toute l’histoire qu’il incarne », décrit Frei Betto. Mais il se transformait quand il avait devant lui un défi ou quand il expliquait aux masses «l’art de construire une corrélation de forces sociales, politiques et militaires qui permette de transformer les conditions actuelles de la lutte, rendant possible à l’avenir ce qui semble aujourd’hui impossible », Ajoute la sociologue chilienne Marta Harnecker.

Il a compris, comme peu de personnes, que l’unité ne s’obtient pas seulement avec le discours, mais avec les actes, et que pour cela, nous devons être prêts à tout faire. «Il a mis la main à la pâte lorsque l’invasion est arrivée – se souvient l’écrivain uruguayen Eduardo Galeano -, il a également affronté des ouragans, d’un ouragan à l’autre, et a survécu à 637 tentatives d’assassinat. Ce n’est pas à cause du charme de Mandinga ni par un miracle divin que cette nouvelle patrie ait pu survivre à dix présidents des États-Unis (actuellement douze), qui avaient mis la serviette autour du cou pour la dévorer avec un couteau et une fourchette.

Pour faire face à des forces aussi puissantes que l’impérialisme américain et les oligarchies locales, la tâche principale d’un révolutionnaire de cette époque, a rappelé Fidel à plusieurs reprises, était l’unité des forces révolutionnaires. Ce n’est qu’après avoir fait un effort en ce sens qu’un effort plus large devrait être envisagé. Cependant, il ne fallait n’était pas rigide être dans cet objectif, précise Harnecker. Lorsqu’il n’a pas atteint cet objectif immédiatement, le leader de la révolution cubaine ne s’est pas arrêté sur la voie de l’unité la plus ample. Il a insisté sur le fait que « nous ne devrions pas commencer par nous fixer des objectifs maximum, mais minimum. »

Mais parmi tous les exploits de Fidel, l’un de ses legs les plus importants a été la création du Parti, principal instrument de l’unité. Il savait que chaque révolution est une guerre et pour y faire face dans de meilleures conditions, il est nécessaire de « disposer d’un commandement unique capable de guider les combats, en définissant clairement quel est l’ennemi stratégique et l’ennemi immédiat, la forme que doit prendre le combat, la situation. dans laquelle elle se trouve actuellement et dans sa politique de continuer à attirer de plus en plus d’adeptes contre cet ennemi immédiat », a déclaré Marta Harnecker pour évoquer l’héritage politique du commandant en chef, dans ce qui serait probablement l’un des derniers textes théoriques de la marxiste latino américaine.

El 3 de octubre de 1965 marca la fundación del primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba (pcc) y la consolidación del instrumento político de la unidad. En el acto solemne, Fidel leyó la carta de despedida de Ernesto Che Guevara, que tuvo doble simbolismo: el Guerrillero Heroico iba a continuar el proyecto revolucionario en «otras tierras del mundo (que) reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos»; era, además, el mensaje que enviaba un arquetipo de comunista, que en otra misiva a Fidel, ese mismo año, le había escrito:

Le 3 octobre 1965 marque la fondation du premier Comité central du Parti communiste de Cuba (pcc) et la consolidation de l’instrument politique de l’unité. Dans l’acte solennel, Fidel a lu la lettre d’adieu d’Ernesto Che Guevara, qui portait un double symbolisme: le guérillero héroïque allait poursuivre le projet révolutionnaire dans « d’autres pays du monde (qui) revendiquaient la contestation de mes modestes efforts »; C’était aussi le message envoyé par l’atchétype du communiste qui, dans une autre lettre à Fidel, la même année, avait écrit:

«Le parti et chaque membre du parti doivent être avant-gardistes … La morale du communiste est son prix le plus précieux. Il doit se conduire selon la loi de sa moralité individuelle … » (lettre de Che à Fidel, le 26 mars 1965, avant de quitter à sa mission internationaliste au Congo).

Si la clé de ce parti d’avant-garde est l’unité, l’intégration de tous doit en être l’essence. « Il n’existe aucun secteur social révolutionnaire qui ne soit représenté », expliquait Fidel lors de la création du Comité central, en insistant sur le fait que la Révolution devait être au-dessus de tout ce que chaque militant avait fait dans le passé. L’important était ce que toutes ces forces vont faire ensemble à l’avenir. C’est pourquoi, ajoute Harnecker, le dirigeant cubain n’a pas «réclamé le droit d’auteur» et, bien que le Mouvement du 26 juillet ait été reconnu par la grande majorité des gens comme étant l’architecte de la victoire, il a ensuite abandonné le drapeau de son mouvement pour assumer le drapeau de la révolution ».

Fidel lui-même expliquera que, de l’union et de l’idée, de l’unité et de la doctrine, dans le creuset d’un processus révolutionnaire, «ce parti a été formé. Et à ces deux choses, nous devrons toujours veiller, car ce sont nos piliers fondamentaux ».

L’EXEMPLE

L’objectif du parti communiste de Cuba était d’assurer et de défendre la révolution de tou le peuple, avec la participation et l’organisation de ses travailleurs, paysans, techniciens, professionnels, étudiants et, en général, avec la jeunesse rebelle.

La logique d’organisation du pouvoir populaire était étroitement liée à la mise en échec de toute tentative de coup d’État, d’invasion ou de siège, qui serait tenté pendant plus d’un demi-siècle, face aux agressions répétées de l’impérialisme et blocus économique, qui aurait fait tomber tout gouvernement qui n’aurait pas eu la grande majorité des gens organisés.

« Mais ce parti n’aurait pas survécu sans une composante morale, l’exemple », déclare l’intellectuel mexicain Pablo González Casanova.

De nombreuses fois j’ai entendu Fidel en parler: « Dans notre société et dans notre parti, un principe doit prévaloir: l’exemple, qui se traduit par le mérite, la capacité, la modestie. » Que le Parti ne perde jamais sa vertu, ce respect affectueux, ce respect fraternel et cette affection que les masses ressentent pour lui, était le plus grand des désirs de Fidel. Que ce soit sacrifice et travail, renoncement à soi-même, honneur, « mais que ce ne soit jamais un privilège », déclarait Fidel en 1974 devant l’Assemblée de la balance du PCC dans la province de Oriente.

Tant la pratique de la confrontation que celle de la concertation impliquent des mesures d’organisation de la morale collective, de la conscience et de la volonté, et c’est le parti organisé par Fidel, dit Pablo González Casanova.

Le Parti communiste cubain a clairement indiqué que la concertation pouvait avoir lieu au beau milieu de conflits et d’une lutte de classe, qui se poursuit même lorsque le consensus semble prédominer. «L’expérience de Cuba à cet égard est immense, non seulement pour défendre sa propre révolution et les divers affrontements et accords avec les États-Unis, mais pour avoir participé à la guerre en Angola contre l’armée de l’ancien pays colonialiste et raciste L’Afrique du Sud – la plus puissante du continent – a contribué à sa défaite et a réussi à s’asseoir à la table des négociations jusqu’à la conclusion d’un compromis de paix », conclut González Casanova.

EL SACRIFICIO

«Tenía un sentido del honor caballeresco, basado en el sacrificio», dice el escritor uruguayo Eduardo Galeano. El revolucionario y pensador cubano, exministro de Educación y de Cultura de Cuba, Armando Hart, interpretó esa abnegada vocación del Partido como valores que no pueden deslindarse de la vida de su principal líder: «Ese hombre que concibió, encabezó y ha defendido inteligentemente y sin vacilación alguna, la obra gigantesca de la Revolución Cubana, estaba llamado a ser un elevadísimo y poco común ejemplo de ética, cultura, seguridad, experiencia y firmeza de principios: todo ello en una sola pieza».

En fecha tan temprana como 1962, mientras concluía la Séptima Reunión Nacional de Escuelas de Instrucción Revolucionaria, el líder cubano subrayó: «El Partido no es prebenda. El Partido es sacrificio. Al Partido no se va a buscar nada. Ante todo, enseñemos a cada revolucionario que en el Partido se entra para darlo todo…».

Y el 14 de marzo de 1974, en la Asamblea de Santiago de Cuba antes citada, añadiría:

«El Partido debe tener autoridad ante las masas, no porque sea el Partido, o porque tiene el poder, o porque tiene la fuerza o porque tiene la facultad de tomar decisiones. El Partido debe tener autoridad ante las masas por su trabajo, por su vinculación a esas mismas masas, por sus relaciones con las masas; el Partido en las masas, el Partido con las masas, pero jamás por encima de ellas…».

Y concluía: «…Que el Partido jamás pierda esa virtud, que el Partido jamás pierda ese respeto afectuoso, ese respeto fraternal y ese cariño que sienten por él las masas, que el Partido sea sacrificio, que el Partido sea trabajo, que el Partido sea abnegación, que el Partido sea honor, pero que no sea jamás privilegio».

LE SACRIFICE

« Il avait un sens de l’honneur chevaleresque basé sur le sacrifice », dit l’écrivain uruguayen Eduardo Galeano. Le révolutionnaire et penseur cubain Armando Hart, ancien ministre de l’Éducation et de la Culture de Cuba, a interprété cette vocation désintéressée du Parti comme des valeurs indissociables de la vie de son principal dirigeant: «Cet homme qui a conçu, dirigé et défendu intelligemment Sans hésiter, le travail gigantesque de la révolution cubaine a été appelé à être un exemple très élevé et rare d’éthique, de culture, de sécurité, d’expérience et de fermeté des principes: le tout dans une pièce.

Dès 1962, alors qu’il concluait la septième réunion nationale des écoles d’enseignement révolutionnaires, le dirigeant cubain soulignait: «Le parti n’est pas un avantage. Le parti est un sacrifice. Le Parti ne va rien chercher. Surtout, apprenons à chaque révolutionnaire qu’il entre au Parti pour tout donner ».

Et le 14 mars 1974, à l’Assemblée de Santiago de Cuba susmentionnée, il a encore ajouté:

«Le parti doit avoir autorité devant les masses, non pas parce qu’il est le parti, ou parce qu’il a le pouvoir, ou parce qu’il a la force ou parce qu’il a le pouvoir de prendre des décisions. Le Parti doit avoir autorité devant les masses pour son travail, pour ses liens avec ces mêmes masses, pour ses relations avec les masses; le parti dans les masses, le parti avec les masses, mais jamais au-dessus d’elles … ».

Et il a conclu: «… Que le Parti ne perd jamais cette vertu, que le Parti ne perd jamais ce respect affectueux, ce respect fraternel et cette affection que les masses ressentent pour lui, que le Parti soit un sacrifice, que le Parti soit un travail, que le parti renonce à lui-même, qu’il soit un honneur, mais ne soit jamais un privilège ».