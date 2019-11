La Russie a enregistré une augmentation record du nombre de manifestations de rue. le Kremlin: ne l’a pas remarqué

Le Centre pour les droits sociaux et du travail (CSTP) a présenté un autre rapport intitulé «Comment les Russes protestent-ils?». Il en résulte que depuis le début de 2019, 1 443 manifestations de rue ont eu lieu en Russie – il s’agit du chiffre le plus élevé de ces dernières années, rapporte Kommersant.

Au premier trimestre de 2019, selon le TsSTP, 429 manifestations très médiatisées ont eu lieu en Russie, sur un deuxième trimestre – 434. Au total, de 1 000 à 1 500 actions de rue ont lieu chaque année en Russie.En juillet-septembre, ils ont le plus souvent protesté à cause des licenciements de médecins, de la situation environnementale à Shies et des élections à la Douma de la ville de Moscou. L’auteur du rapport, Anna Ochkina, professeure agrégée à l’Université d’État de Penza et responsable du groupe de contrôle du TsSTP, a déclaré que Shies était en tête au troisième trimestre, et qu’il était le leader du nombre de participants.

Selon Anna Ochkina, non seulement le nombre de manifestations est révélateur, mais aussi le fait que «200 à 300 personnes dans d’autres régions sont venues soutenir les Moscovites lors de manifestations de solidarité». Ochkina en conclut qu ‘«en 2019, la société a une qualité sociale différente de celle de 2016-2017».

En ce qui concerne les formes de protestation, un tiers d’entre elles sont des piquets de grève simples et massifs, qui « sont en principe devenus un nouvel outil de protestation sociale et syndicale ».

«Le rapport du troisième trimestre inclura également <…> une série de discours de médecins, que les médias ont surnommés« l’émeute ». Les agents de santé en Carélie, dans le territoire de Perm, dans les régions de Novgorod et Samara, à Penza, à Orel, à Vladimir et dans de nombreuses autres villes [contre le licenciement de collègues et pour l’amélioration des conditions de travail] ont montré que les limites de la patience dans le secteur social avaient été atteintes », a souligné l’auteur du rapport.

Le directeur adjoint du Centre Levada, Denis Volkov, a indiqué que le developpement des manifestations en Russie a été freinée « après la dispersion des manifestants à Moscou ». Cependant, il a souligné que cela ne signifie pas que les manifestations ont été vaines.

Selon les rédacteurs du rapport, les piquets de grève cette année « sont devenus un nouvel outil de protestation sociale et syndicale ». Ochkina a noté que « la manifestation est en train de changer, prenant la forme d’un piquet illimité, de piquets réguliers près du métro ».

Selon les prévisions, l’année prochaine, les protestations de médecins et de militants écologistes se poursuivront. En outre, «les manifestations contre les ordures vont aggraver et exacerber la situation autour de l’inégalité de Moscou et des régions»

Le Kremlin n’a pas remarqué d’augmentation de l’humeur des manifestations en Russie, a déclaré à la presse le porte-parole du président russe Dmitry Peskov.

«Non, c’est un contexte ordinaire, il a toujours été présent – une certaine réaction sociale à certains événements. Mais cela a toujours été comme ça », a déclaré Peskov en réponse à une demande de commentaires sur la publication de Kommersant.

À la fin du mois d’octobre, l’Agence de communication politique et économique (APEC) avait prévu que le nombre de manifestations en Russie augmenterait et que les manifestations sociales dans le pays seraient politisées. Selon l’APEC, de plus en plus de citoyens éloignés de la politique sont impliqués dans l’agenda de la manifestation, car différents groupes sont unis dans des conditions de mécontentement prolongé face à leurs exigences.