Parti communiste d’Israël, Les colonies de peuplement : Un crime de guerre approuvé par les États-Unis

Le Parti communiste israélien et le Front démocratique pour la paix et l’égalité (Al-Jabha/Hadash) condamnent la déclaration du secrétaire d’État américain Mike Pompeo, lundi 18 novembre, selon laquelle les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés en 1967 ne contreviennent pas au droit international.

Cette déclaration réaffirme clairement le soutien sans équivoque de l’administration américaine à la politique du gouvernement Nétanyahou et au projet de colonisation de droite au détriment du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, à la reconnaissance d’une « Jérusalem unie », à l’élimination de la question des réfugiés et à la suppression de la ligne verte, le tout dans le cadre du « Pacte du siècle » et avec la complicité des régimes arabes.

La colonisation israélienne dans les territoires occupés est un crime de guerre visant à empêcher la création d’un État palestinien. Mais le droit du peuple palestinien à être libéré de l’occupation et à l’établissement d’un État indépendant sur une partie de sa patrie historique est un droit moral et historique garanti internationalement que les politiques de Trump et Netanyahu ne changeront pas. L’administration américaine veut apparemment compenser son retrait stratégique de la région en publiant des déclarations et des résolutions vides de sens à l’appui de la politique d’annexion, de colonisation et de déni des droits du peuple palestinien.

Le Parti communiste et le Front démocratique pour la paix et l’égalité (Al-Jabha/Hadash) affirment un programme juste pour la paix au cœur duquel se trouvent le démantèlement des colonies, la création d’un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale aux côtés d’Israël et une solution juste à la question des réfugiés conformément aux résolutions des Nations Unies. Ils appellent tous les partisans d’une paix juste dans ce pays, dans la région et dans le monde à intensifier la lutte contre l’occupation, les colonies et les violations du droit international dans les territoires palestiniens occupés.

