L’Uruguay, la gauche et la droite difficiles à départager…

L’Uruguay n’a pas encore de nouveau président. Alors que les résultats de l’élection présidentielle devaient déterminer, dimanche, qui de Luis Lacalle Pou (centre droit) ou de Daniel Martinez (gauche) serait le nouveau chef de l’État, le tribunal électoral du pays a fait savoir que les résultats étaient trop serrés pour être annoncés. Il va donc attendre un nouveau décompte afin de se prononcer « d’ici à vendredi ».

« Le tribunal ne va pas annoncer de vainqueur ce soir », a déclaré à l’Agence France-Presse le président de l’institution, José Arocena. Avec plus de 99,5 % des bulletins dépouillés, la différence de quelque 30 000 voix entre les deux candidats est inférieure au nombre de bulletins litigieux. L’autorité électorale va donc procéder à un décompte total.

Les deux candidats ont appelé à l’« unité » et à la « patience » jusqu’au résultat final.

Le nouveau président, qui succédera à Tabaré Vazquez, prendra ses fonctions en mars pour cinq ans. L’actuel chef de l’État a assuré que l’Uruguay respecterait « toutes les étapes constitutionnelles et légales », faisant allusion aux crises qui secouent plusieurs pays de la région.

Au premier tour, Luis Lacalle Pou, le candidat de centre droit était arrivé deuxième derrière Daniel Martinez, ingénieur franco-uruguayen de 62 ans qui avait obtenu 40% des voix. Mais il a ensuite mis en place une coalition avec les autres prétendants battus, allant de la droite aux sociaux-démocrates. Il était de ce fait donné largement gagnant dans les sondagesmais en fait l’écart est plus serré que ce que l’on prévoyait

Le Front large met en avant son très bon bilan économique : depuis son arrivée au pouvoir en 2004, le taux de pauvreté a chuté de 40 % à 8 %, le salaire moyen a augmenté de 55 %, le PIB a progressé de 4 % par an en moyenne et le nombre de personnes bénéficiant d’une couverture médicale est passé de 700 000 à 2,5 millions. Plusieurs réformes sociétales, telles que la légalisation de l’avortement et du cannabis ainsi que la reconnaissance du mariage homosexuel, ont été adoptées. Le candidat de la coalition de gauche pour la présidence, Daniel Martínez, est ainsi crédité de 40 à 44 % d’intentions de vote au premier tour1. Le président sortant Tabaré Vázquez n’est quant à lui pas candidat à sa réélection, la constitution ne permettant pas les mandats présidentiels consécutifs.

En 2014, Tabaré Vazquez avait battu Luis Lacalle Pou, fils de l’ancien président Luis Alberto Lacalle (1990-1995) et candidat pour la première fois. Dans ce pays réputé pour être l’un des plus sûrs d’Amérique latine, la criminalité arrive en tête des préoccupations des électeurs parce que la stabilité du pays attire une forte immigration souvent mal perçue.

Le Parti national a placé également le thème de la sécurité au centre de sa campagne en 2019 Face à la hausse de la criminalité, un projet d’amendement constitutionnel est porté par un groupe de collecte de signatures formé suite à l’appel du sénateur Jorge Larrañaga, candidat malheureux du Parti national à la présidentielle de 2004. Sous le slogan « Vivre sans peur », le groupe parvient ainsi à collecter suffisamment de signatures pour soumettre au vote l’inscription dans la constitution d’un ensemble de mesures à visée sécuritaire. Les référendums d’initiative populaire sont en effet possibles en Uruguay, dont la constitution organise le cadre légal de cette forme de démocratie directe. La population est de ce fait amenée à se prononcer en même temps que les autres scrutins sur un amendement constitutionnel introduisant plusieurs mesures d’ordre sécuritaire. Sont ainsi prévus la création d’une garde nationale, l’interdiction des libérations anticipées pour certains crimes graves, la légalisation de la prison a vie et celle des raids de police nocturne.L’Uruguay a connu une hausse de 45 % des homicides entre 2017 et 2018. Dans le domaine économique, le taux de chômage se rapproche des 9,5 % et le coût de la vie ainsi que la pression fiscale est dénoncée par les entrepreneurs locaux.