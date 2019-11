Le coup d’Etat peut se reproduire, prévient l’ambassadeur de Bolivie

Après Morales, l’ambassadeur de Bolivie à Mexico invite à une réflexion de l’Amérique latine sur les événements boliviens, premièrement sur la manièree dont on peut réellement avoir une police et une armée proche des intérêts du peuple et non dans les mains des puissants, de l’oligarchie et des Etats-Unis qui mettent la main sur les réserves de lithium. Mais cela pose également la question des classes moyennes qui naissent de la prospérité du pays et qui n’ont plus de solidarité avec les plus pauvres. Nous sommes bien ici devant une réflexion sur l’Hégémonie, à à la fois dictature avec la question des forces armées et combat idéologique, ce en quoi les Cubains se sont montrés très forts, liant Marx, Lénine à José Marti. Le même travail a été fait en moins de temps sur le Venezuela, mais le racisme qui est la forme la plus perverse de la lutte des classes a travaillé des pays comme l’Equateur ou la Bolivie, le Brésil… (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Ana Langner | Samedi 23 novembre 2019 21h35