Cecilia Zamudio : en Colombie, les raisons de la colère et la répression aveugle

L’une des milliers de scènes de la répression brutale exercée par le régime colombien. Grève nationale : la Colombie se lève contre le pillage capitaliste. Dans tout le pays, malgré la répression brutale et le couvre feu imposé par le régime, la grève a été massive : Barrages routiers et grève dans la production, plus d’un million de personnes ont défilé dans les rues de Bogota, des centaines de milliers dans d’autres villes. Le régime a tué au moins 3 personnes qui manifestaient contre le pillage capitaliste et l’appauvrissement qu’il provoque pour les majorités, alors qu’une poignée de milliardaires accumule des fortunes. En plus de tuer, la police a également pratiqué des brutalités sans raison et des arrestations en vrac, même une camérawoman a été brutalement battue. Au moins 273 blessés à cause de la brutalité de la police.

La Colombie est un autre pays qui s’ajoute aux gigantesques manifestations continentales contre le pillage capitaliste et les mesures économiques imposées par le FMI. En Colombie, l’injustice sociale est dantesque : la privatisation de la santé (qui enrichit une poignée de milliardaires) pousse des millions de colombiens à mourir faute de soins ; la privatisation de l’éducation exclut des millions de personnes de l’accès à l’éducation. Les familles vivent endettées pour pouvoir s’en sortir elle se soumettent à l’esclavage du paiement d’intérêts. Le pillage de la nature par le capitalisme transnational ravage des montagnes et des rivières, laissant des gouffres où un jour il y a eu des forêts vertes et déplace de manière forcée des millions de paysans, dépossédés de leurs terres. A tout ce qui précède s’ajoute l’exploitation du travail aberrante, et l’impossibilité de revendiquer la justice sociale sans affronter le risque de subir la mort de la part des outils militaires ou paramilitaires de l’état colombien. Voilà entre autres les raisons de la grève nationale et de la lutte qui continue.

