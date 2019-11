BIBLIOTHÈQUE INTERDITE DE LINERA REMISE EN LIGNE

je ne sais pas s’il se trouvera parmi nos lecteurs un chercheur qui utilisera ce matériau ou tout simplement un militant, parce que le vice président de la Bolivie qui est un intellectuel considérable a rassemblé les textes qui permettent de comprendre un Etat plurinational bolivien en train de se faire, et l’ensemble a été sauvé de justesse parce qu’en même temps que les golpistes et leur nouvelle présidente massacraient le peuple, ils ont voulu détruire cette bibliothèque virtuelle. Comme le disait José Marti souvent cité par les Cubains, les idées constituent la plus puissantes des armes (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Peu de temps après le coup d’État en Bolivie, une rumeur a circulé dans les réseaux sociaux: celle de l’incendie de la bibliothèque personnelle d’Alvaro García Linera, vice-président de la Bolivie et l’un des intellectuels les plus actifs d’Amérique latine au XXIe siècle. Si une telle perte est vérifiée, elle n’a jamais été jamais confirmée, nous serions sans aucun doute confrontés à un autre acte de barbarie de la part des vainqueurs du 10 novembre.

Dans «La bibliothèque en feu», la journaliste Susan Orlean raconte: « Au Sénégal, l’expression aimable pour indiquer qu’une personne est décédée est de dire que votre bibliothèque a brûlé «. Le coup de feu de la droite raciste bolivienne tente indubitablement de mettre fin aux idées d’Evo Morales et de García Linera, de tenter de mettre fin à son projet politique, à son attrait pour les affaires du pays, à ses presque quatorze années de réformes et à la classe sociale bolivienne qui .pour la première fois, prit en main sa propre conduite..

Au moment même où la rumeur de la bibliothèque incendiée du vice-président s’élevait, la censure et la disparition de l’accès public aux œuvres éditées par la vice-présidence bolivienne se faisait sans allumettes.

Les productions disponibles gratuitement sur le site Web du bureau occupé jusqu’à dimanche par Álvaro García Linera ont servi d’intrants politiques et théoriques, mais ont également servi de dépôt, d’archives et de mémoire pour les idées des peuples de l’État plurinational.

La collection comprend plusieurs magazines, des compilations de discours, des rapports de gouvernements, des articles d’analyse politique, des enquêtes sur les discussions sur la réforme constitutionnelle et des productions théoriques sur l’État plurinational. Les auteurs sont nombreux, de son propriétaire, Álvaro García Linera, à des noms tels que Slavoj Žižek ou le double duo poétique dissous de Pablo Iglesias et Íñigo Errejón, en passant par une pléthore de penseurs et d’acteurs de la vie politique, syndicale et universitaire, Intellectuelle et administrative bolivienne et latino-américaine. Ce sont essentiellement des matériaux qui nous permettent de mesurer le caractère unique du processus de changement impulsé par Morales et García Linera par rapport à d’autres analogues de notre continent: penser à la Bolivie à partir de la Bolivie, simultanément à sa transformation et à son développement.

Quelques heures après le coup d’État et compte tenu du désir manifeste du noyau du coup d’Etat de mettre fin à toute trace du processus d’émancipation mis en œuvre par Morales, García Linera et son peuple, nous avons envisagé que le site Internet de la vice-présidence soit un objectif évident des destruction, qu’il cesse d’exister, et avec lui, les éditions qu’il a mises à la disposition de ceux qui en avaient besoin.

Bien que plusieurs de ces œuvres puissent être dispersées sur Internet, nous avons élaboré une stratégie de préservation et de systématisation du document en tant qu’unité documentaire en vue de son remplacement et de sa publication, que nous spécifions aujourd’hui grâce à la générosité de The Rocket to the Moon.

Le gouvernement de facto de Jeanine Añez, dans un geste typique accompli presque de manière rituelle par toute dictature digne de ce nom, a finalement brûlé la bibliothèque virtuelle, éliminant le site de la vice-présidence le même jour où s’est produit le massacre de Sacaba. Les idées derrière le projet de pays que les Indiens défendent depuis El Alto, Cochambaba, Senkata et les rues hostiles de La Paz ont été déposées ici pour rétablir leur circulation et leur diffusion. Pour qu’elles receviennent ddes outils, cette fois, à la résistance et à la défense de l’État plurinational qu’ils ont su construire.

Vice-présidence de l’État plurinational de Bolivie (2006 – 2019)

Discours, communications et documents de Alvaro García Linera

Editions Vice Présidence de l’Etat Plurinational

Livres et publications du vice-président Alvaro García Linera et d’autres auteurs.

Entretiens avec Alvaro García Linera

Séminaires «Penser le monde à partir de la Bolivie»

Carnets de réflexion (2007-2008)

Justice = judiciaire? Besoins et alternatives de changement. Alberto Binder et autres, 2007.

Le processus constitutionnel en Bolivie Perspectives du nouveau constitutionnalisme latino-américain. Rubén Martínz Dalmau et autres, 2008.

Processus constitutif (2006-2009)

Compilation des documents originaux du processus constitutif.

Documents électoraux et de gestion

Les périodiques

Journal plurinational (2011)

Journal de circulation nationale, gratuit et gratuit.

Magazine La Migraña (2013-2018)

Journal d’analyse politique.

Magazine d’analyse (2007-2010)

Publication pour débat et échanges sur la situation.

Magazine Racisme (2008)