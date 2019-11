AMLO défend l’asile politique offert au président Evo Morales

Le président du Mexique se réfère à la tradition mexicaine mais il souligne également les leçons tirées du coup d’Etat en Bolivie, espérons-le parce que la droite mexicaine, celle de Fox avec le PAN ne valent pas mieux que celle de Bolivie et cette oligarchie liée à des groupes criminels très actifs au Mexique n’a jamais craint y compris l’assassinat politique, et le racisme anti-indien est très fort. L’Etat dans lequel se trouve ALMO ici le Guerrero a connu une guerilla tardive (note et traduction de Danielle Bleitrach).