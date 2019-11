The guardian : «Ce qui s’est passé était un massacre»: chagrin et rage en Bolivie après une journée de violences meurtrières

Huit jeunes Boliviens ont été tués à El Alto mardi, et les habitants disent que le gouvernement intérimaire de Jeanine Áñez est à blâmer. Lisez ce terrible reportage et dites vous bien que le sang ne va pas arrêter de couler parce que le capital pour conserver son pouvoir partout lache la meute contre ceux qui avaient si peu de colère et ne savaient que travailler. Parce que chez nous des politiciens stupides et médiocres croient avoir encore quelque chose à tirer du sang qui jaillit des pierres et sont prêts à se faire acheter pour un poste de conseiller municipal et interdisent la solidarité avec ceux qui meurent. Parce que des gens qui ont pris la place des communistes et leur journal interdisent que les peuples prennent la mesure de ce qui se passe et préfèrent nous amuser avec les affres des petits bourgeois qui tapent du pied, dévoient les luttes y compris des femmes alors qu’ici elles sont assassinées. (note et traduction de danielle Bleitrach)