L’Emilie jadis rouge qui a été trahie , vendue par ceux qui ont bradé le grand parti communiste italien alors même qu’ils tentaient de brader le PCF, et ils s’acharnent encore, pour mieux abandonner l’Italie et la France au fascisme de retour, le chant de la résistance, 7000 voix encore désorganisées, trahies, salies, vendues par les Ochetto, les Robert Hue et leur sucesseurs les Marie Georges Buffet et Pierre Laurent, ces sangsues qui auront tenté d’aspirer jusqu’au bout la sève de combat séculaire pour s’assurer des trains de sénateurs, des sinécures du PGE dans lesquelles sont déversés les deniers de la trahison par l’UE. Qui aura la force de rompre avec cela ? ce qu’ils ont fait des partis révolutionnaires trouvera-t-il en son sein de quoi lutter alors qu’ils sont eux-mêmes si faibles, je l’ignore et il m’arrive de douter. Ils sont si loin de la force de ce qui monte, ce qui n’en peut plus et emplit la rue, à cause de leur médiocrité, de leur mesquinerie, de leur opportunisme disons-le mot, cette force avance sans parti, sans protection face à un capital de plus en plus destructeur, répressif. Il renaitra mais le sang aura coulé inutilement et ses traitres en donneront des comptes à l’histoire comme les Gotbatvhev et les Elrsine honnis à jamais par ce que fut l’URSS. (note de danielle Bleitrach)

18 novembre 2019