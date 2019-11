Les peuples indigènes défilent au Guatemala pour soutenir Evo Morales

Le Guatemala qui a vécu une tragique histoire avec des centaines de milliers d’assassinés par la répression organisée par les Etats-Unis a un gouvernement qui suit Washington et a reconnu l’autoproclamée « présidente » de la Bolivie, mais les indigènes, la majeure partie de la population ont fait savoir leur mécontentement.Rigoberta Menchú , née à Chimel (Guatemala) le 9 janvier 1959 qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1992, « en reconnaissance de son travail pour la justice sociale et la réconciliation ethno-culturelle basées sur le respect pour les droits des peuples autochtones » a également dénoncé le coup d’Etat contre Morales au nom des peuples autochtones. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Afp | Jeudi 14 novembre 2019 12h30