Les manifestants défient le couvre-feu à Bogotá devant la résidence privée du président Iván Duque

Remarquez le drapeau autochtone déposé sur le mur, partout il est devenu le signe de ralliment d’une Amérique latine qui se bat contre un ordre néo-libéral dont le laboratoire fut installé au Chili en 1973 par les Etats-Unis sous la torture et les assassinats et qui se présenta au reste du monde comme le combat de la liberté et des droits de l’homme contre le totalitarisme communiste. Il y eut dans la gauche et même chez les communistes des complices; Ils sont toujours là et continuent à collaborer pour tenter d’empêcher la contagion dans notre pays, en Europe.. C’est une histoire tragique dont je raconte quelques épisodes dans mes mémoires. A l’inverse de beaucoup qui se croient autorisés à pontifier sur le sujet j’ai marché dans ces pays, j’ai partagé le pain et le sel avec les victimes, avec ceux qui combattaient et qui ne recevaient aucune solidarité des pourris aui avaient usurpé le nom de gauche et de communistes. (note et traduction de Danielle Bleitrach)