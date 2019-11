Colombie: le couvre-feu a été décrété dans tout Bogotá

la Colombie est traditionnellement la place forte de l’impérialisme américain et des narco trafiquants, des milices patronales qui agissent avec lui y compris contre le venezuela voisin, des hommes de mains soutenus par le force armée des rtats-Unis, en voyant ce qui se passe dans ce pays je ne peux m’empêcher à la manière dont un cycle de répression mais aussi de guérilla a débuté en Amérique latine en 1948, avec l’assassinat à Bogota du dirigeant de gauche Jorge Eliécer Gaitán ce qui provoque une guerre civile, appelée « La Violencia », entre les deux forces politiques qui se partagent le pouvoir, libéraux et conservateurs. La Violencia dure près de dix ans (1948-1957) et fait 300 000 morts. Cette guerre se termine par un accord de partage du pouvoir entre libéraux et conservateurs, accord dit du Front national, qui dure jusqu’en 1974. Plusieurs groupes armés, notamment de tendance communiste, estiment que cet accord ne se traduit pas par un programme de développement social et de réduction des inégalités et refusent, en conséquence, de rendre les armes. La conscience politique de Fidel est aussi né dans cette guerre, il se trouvait à Bogota lors de l’assassinat de Gaitán, à un congrès d’étudiant et il a partagé impuissant la rage du peuple. On ne comprend pas l’Amérique latine si on ne conçoit pas à la fois la personnalité de chaque pays mais aussi le sang commun qui semble couler dans leurs veines ouvertes par l’exploitation de l’impérialisme (note et traduction de Danielle Bleitrach)