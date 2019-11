100 ans après sa fondation, le Parti communiste mexicain lance un message

1. La fondation du Parti communiste mexicain le 24 novembre 1919 est un moment fondamental de l’histoire de la révolution mexicaine. Depuis lors, le PCM et les communistes ont été les protagonistes des grandes luttes sociales menées par notre peuple pour le bien-être, la liberté, la dignité et l’indépendance nationales. Son nom est inextricablement lié au socialisme et à l’espoir d’un monde meilleur pour tous les travailleurs et travailleuses du Mexique et du monde.

2. Ils sont les prédécesseurs directs du PCM et des communistes, du Flores Magón et du Parti Magonista; Felipe Carrillo Puerto, fondateur du Parti socialiste du Sud-Est en 1916, dont le slogan était WORKERS PREPARE FOR THE REPUBLIC COMMUNIST! Emiliano Zapata, qui écrivait dans une lettre du 14 février 1918: «Nous gagnerions beaucoup, beaucoup gagnerait la justice humaine, si tous les peuples de notre Amérique et toutes les nations de la vieille Europe comprenaient que la cause du Mexique révolutionnaire et celle de La Russie représente la cause de l’humanité, l’intérêt suprême de tous les peuples opprimés. »Les autres premiers représentants du socialisme étaient Francisco J. Múgica, Isaac Arriaga, Primo Tapia et Nicolás Cano.

3. Depuis 1919, le Parti communiste et ses militants ont participé à tous les grands mouvements sociaux et politiques du XXe siècle, toujours à côté du peuple. La lutte pour la réforme et la distribution agraire a été l’une des grandes causes du peuple mexicain. Les communistes y ont pris une part active et beaucoup d’entre eux ont payé de leur vie, lcomme J. Guadalupe Rodríguez et ses 22 compagnons à La Laguna; Isaac Arriaga et Primo Tapia à Michoacán. Ils ont également été les protagonistes de l’émergence de grands syndicats industriels, de la grève étudiante pour l’autonomie des universités, de la nationalisation des chemins de fer et de l’expropriation du pétrole.

4. Les communistes mexicains ont joué un rôle de premier plan dans les luttes pour le socialisme, la démocratie et la liberté. Des milliers d’entre eux ont été emprisonnés pour des motifs politiques et, dans de nombreux cas, ont été exécutés de manière extrajudiciaire et ont disparu.

5. L’action des communistes a influencé l’éducation mexicaine dans ses différentes phases: la création d’enseignants en zone rurale, une définition socialiste services sociaux, le système polytechnique, lutte pour la gratuité de l’enseignement supérieur, organisation syndicale des enseignants et des travailleurs. de l’éducation Un bon nombre de spécialistes des sciences sociales et d’humanistes ont opté pour le marxisme en tant que conception du monde.

6. Dans le développement de l’art mexicain, les plasticiens communistes, en particulier les muralistes, dont les œuvres sont souvent de véritables traités d’histoire, des témoignages des luttes pour le socialisme et la solidarité ont joué un rôle important. Ils ont fondé El Machete, un joyau du journalisme militant mexicain. Souligne le rôle des communistes dans l’organisation des travailleurs de la culture et des arts, LEAR, ANDA, le Fonds de la culture populaire, l’Atelier de la plasturgie, l’Atelier graphique populaire, etc. Les documents du communisme mexicain, le matériel d’étude, la recherche et la formation se trouvent principalement dans le CEMOS (Centre d’études du mouvement ouvrier et socialiste).

7. Sur le fond, le Parti était un participant actif des principaux mouvements ouvriers, paysans, populaires et même civiques qui s’opposaient aux gouvernements des régimes des PRI. entre autres, le mouvement ferroviaire 1958-1959, dans lequel des militants tels que Valentín Campa ont joué un rôle de premier plan; le mouvement enseignant d’Othón Salazar en 1958; Les citoyens protestaient contre le chef de San Luis Potosí Gonzalo N. Santos. Cel qui a entraîné la politique de persécution anticommuniste et le maintien de l’illégalité du PCM

8. Au Mexique, le communisme est né avec une conviction internationaliste. Dans la fondation du PCM, des membres d’autres nationalités sont impliqués. Des son origine, il adhère à l’Internationale Communiste. Des militants et des dirigeants mexicains participent à la constitution de partis dans d’autres pays, notamment à Cuba, en Equateur, au Nicaragua, au Guatemala et dans d’autres pays d’Amérique centrale. Les communistes mexicains militent dans les brigades internationales pour la défense de la République espagnole. Toutes les personnes persécutées par le fascisme ont trouvé au Mexique un refuge et un foyer pendant la Seconde Guerre mondiale et, plus tard, pendant la période désastreuse de la guerre froide, du coup d’État en Amérique du Sud et dans d’autres. Le PCM était internationaliste fier, courageusement allié et solidaire.

9. Le Parti communiste mexicain défend les droits et idéaux des femmes, leur liberté, leurs droits politiques et électoraux, leur équité et leur égalité, ainsi que leurs revendications. Les communistes ont écrit sur le mur de la patrie l’essence et le ferment féminin. Les communistes ont pleinement exercé leur liberté au sein du PCM avec des femmes légendaires telles que Cuca García, Tina Modotti, Benita Galeana, Frida Kahlo, Consuelo Uranga pour ne citer que quelques-unes et dans la révolte féministe, notre parti et les camarades ont joué un rôle de premier plan dans la conquête de leurs droits et des revendications les plus radicales.

10. Parmi les mérites idéologiques les plus importants de la contribution conceptuelle du PCM figurent les thèses sur la fin de la révolution mexicaine et l’élaboration d’une position qui donne vie et principes au développement d’un nouveau mouvement d’opposition ferme contre le régime politique du PRI. Une des contributions du PCM était son opposition à l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie et ses conceptions selon lesquelles chaque parti communiste est responsable de la ligne politique dans son pays et que le PCUS ne joue pas un rôle de premier plan dans le mouvement communiste international. Les secrétaires généraux du Parti communiste italien et du Parti communiste français assistaient au dix-neuvième Congrès du parti.

11. Dans le Mouvement étudiant de 1968, qui est l’un des événements politiques, sociaux et culturels les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, les communistes ont joué un rôle de premier plan, à la fois dans leur direction et en présence de milliers de leurs membres. membres parmi les militants. Avec la répression de ce mouvement, les communistes ont contribué à sa dissémination dans presque tous les États, et même dans la direction de plusieurs universités, des milliers de jeunes du PCM ont poursuivi le combat de différentes tranchées.

12. Lors des élections de 1976, le PCM a présenté le dirigeant du chemin de fer Valentin Campaign au poste de candidat à la présidence, qui a recueilli environ un million de voix, ce qui, en raison de l’absence d’enregistrement légal du candidat, n’était pas officiellement valable. Par conséquent, et comme une étape nécessaire face aux conflits politiques dans le pays, le gouvernement a été contraint de mener des négociations avec les organisations politiques de gauche, ce qui a abouti à la réforme politique de 1977 accordée le 3 mai 1978. enregistrement auprès du PCM et d’autres partis politiques de gauche.

13. Le PCM a été très actif dans l’unité des forces démocratiques, progressistes, socialistes, communistes et de gauche, jusqu’à atteindre le degré ou l’on en est à dissolution de soi en remettant inconditionnellement leur militants et leurs avoirs aux nouvelles organisations. L’insurrection politique électorale menée par notre peuple le 1er juillet 2018 a une racine rouge et une influence socialiste déterminée.

14. L’histoire du PCM commence le 24 novembre 1919 et se termine le 18 octobre 1981. Il y a beaucoup à mémoriser et à commémorer. Différentes initiatives de différents secteurs du pays sont en cours de développement.

Nous appelons toute la gauche, les anciens militants et sympathisants communistes, les groupes sociaux et syndicaux démocratiques, les associations civiles progressistes, les ONG, les communautés artistiques, politiques, universitaires, commerciales, culturelles et publiques en général, à participer à tous les travaux du la célébration du centenaire de la fondation du Parti communiste mexicain, moment charnière de la lutte pour la démocratie, le bien-être social et la liberté dans notre pays.

Parmi eux, plus de 300 personnes: Alejandro Encinas, Amalia García Medina, Armando Quintero Martínez, Carlos Payán Velver, Cuauhtemod Batres, Elvira Concheiro Bórquez, Enrique Semo Calev, Gabino Palomares, Hiquíngari Carranza Torres, José Alphonse Real et Aguilera Patricia Ruiz Anchondo, Rodolfo Echeverria, Yuriria Eugenia Iturriaga de la Fuente, Abraham Nonce, Adolfo Lluvere, Guillermo Zamora, Irma Ballesteros, Obdulia Ramírez.