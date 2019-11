C’est le même homme homme qui a parlé de mouettes et de chalutiers en mars 1995, après avoir été un fan de karaté, et qui paraphrasé le roi Lear lorsqu’il a reçu le prix du président de l’UEFA, près de 25 ans plus tard, il psalmodie: ”, Il y a quelque chose dans la simplicité de ce qu’Eric Cantona dit maintenant. Il se voit debout avec sa mère et sa tante, regardant dans les yeux de son grand-père, et se souvient de l’instant d’une voix grave et profonde qui est sans conteste la sienne. «C’était quelque chose…» commence-t-il à dire, s’arrêtant pour chercher les mots justes. Finalement, il choisit «émotionnel», puis s’arrête, il n’ya pas besoin de s’interroger. «C’est l’histoire de ma famille, la mienne», dit-il.

C’est une histoire. En 2007, une valise a été découverte à Mexico, où elle était cachée depuis près de 70 ans. À l’intérieur, ils ont trouvé 126 vieux rouleaux de film contenant 4 500 négatifs; ils ont également trouvé les racines de Cantona. La plupart des clichés sortis clandestinement de France à l’arrivée des nazis ont été pris par le photojournaliste Robert Capa au cours des derniers mois de la guerre civile espagnole. Capa s’était également rendu à Argelès-sur-Mer, où ont été détenus dans un camp de réfugiés 100 000 personnes fuyant l’Espagne, parmi lesquelles Pedro Raurich, 28 ans, et sa petite amie, âgée de 18 ans, Paquita Farnòs.

Pedro était le grand-père de Cantona et, lorsque les photographies manquantes ont été exposées pour la première fois à New York, il est allé les voir. «C’était une exposition de Capa sur la guerre civile, alors je suis venu et j’ai vu beaucoup de photos», dit-il, se penchant en avant, la barbe fournie, les yeux fixant les votres . Il y a un verre de vin rouge sur une table minuscule – et il porte un bonnet plat. «Il y avait des négatifs, des empreintes plus grandes: deux, trois mètres. Certaines étaient très petites, il fallait regarder avec une loupe , une loupe. Et je dis à Rachida [ma femme]: « Je vais essayer et je suis sûre que nous allons trouver une photo de mes grands-parents. »

« Et j’en ai vu un. »

La photo montrait le grand-père de Cantona traversant les Pyrénées. «J’ai ressenti, euh…» commença-t-il. «Mes grands-parents n’ont pas beaucoup parlé de cela, ils ne voulaient pas, alors nous n’avons pas posé de questions. Quand j’ai vu la photo, j’ai pensé à ma mère et j’ai donc apporté le livre de l’exposition à ma mère. C’était petit dans le livre. Et puis cette exposition a voyagé à Arles [dans le sud de la France] et j’ai emmené ma mère et sa sœur. Elle était jeune [sur la photo] et je ne le connaissais pas quand elle était jeune. «Est-ce lui? Ma mère n’avait pas vu ce genre de photo [de lui]. Je voulais qu’ils voient si c’était lui et aussi le voir. Il n’a pas dit un mot à ma mère aussi. Et elles ont dit: « Oui, c’est lui. » Et elles et lui étaient très émus.

Sur la table se trouve une copie de l’Hommage à la Catalogne de George Orwell , que Cantona vient de recevoir. Il ne l’a pas lu et l’histoire de son grand-père ne lui a pas demandé de chercher des livres sur la guerre civile. Au lieu de cela, suggère-t-il, c’est quelque chose de plus profond. Une partie de lui, qui qu’il soit, quel qu’il soit: footballeur, acteur, artiste, philanthrope, militant? « Être humain », dit-il. Quel genre? « Ah, eh bien … je ne sais pas, l’un avec toutes sortes de paradoxes, de contradictions. »

Certaines de ces choses, tu ne peux pas les expliquer, dit-il. Il décrit, par exemple, à quel point il y a une couleur qui fait qu’il se sent malade chaque fois qu’il la voit, inconsciemment elle liée à une maladie d’enfance. «Il y a parfois une énergie. Parfois, vous avez une explication et parfois non. »Il y a une pause, puis un sourire. «C’est mieux quand tu sens. Mais vous essayez de comprendre et c’est pourquoi la vie est une grande aventure. même essayer de se comprendre est une grande aventure. »

Eric Cantona est escorté nors du terrain par un policier après avoir été expulsé de Manchester United à Galatasaray en 1993. Photo: Tom Jenkins / The Guardian

Bien que cela soit difficile à expliquer, il pense que l’expérience de son grand-père, préservée dans la photographie de Capa, est également préservée en lui. C’est une photo qu’il veut acheter, ramener à la maison. «C’est dans notre ADN, mes frères et moi», dit-il. «J’ai fait un film une fois où j’étais à cheval. Un chien a attaqué le cheval et cet homme a déclaré il y a 200 ans que ces chiens attaquaient les chevaux. Ils ne savent pas pourquoi ni en ont besoin, mais c’est là. C’est en nous.

«[Mes grands-parents] ne parlaient pas beaucoup, mais parfois, le silence des enfants est plus important, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens. Quand ils ne disent pas des choses, vous imaginez, vous créez votre propre histoire. Nous nous sommes toujours sentis très proches d’eux. C’est le côté de ma mère: le côté de mon père vient de Sardaigne. »Lorsque Cantona a pris sa retraite, il s’est rendu à Barcelone. «Je suis né en 1966 et ils n’ont pas été autorisés à revenir avant 25 ans. Je voulais aller chez eux . Et maintenant, j’ai des terres en Sardaigne et j’ai le même sentiment.

«Je pense que nous ressentons un attrait pour nos origines et plus ils veulent nous éloigner de nos origines, plus nous voulons revenir en arrière. En France, ils veulent parfois que nous oublions nos origines, et je pense que c’est une erreur. Ce n’est pas parce que vous êtes proche de votre origine ou que vous parlez la langue que vous n’aimez pas le pays où vous apprenez ou voudriez apprendre le français. »Cantona montre son épouse, assise à quelques mètres de lui avec son frère, Jean- Marie et son fils Raphaël. «Ma femme, elle est d’origine algérienne, elle parle parfaitement le français et l’arabe. Et c’est bien. Je lui demande de parler à notre fils, notre fille, en arabe. C’est la transmission.

Eric Cantona a déclaré: «De plus en plus de supporters racistes utilisent le football dans le monde entier. Et on le tolère. Photo: Pedro Gomes / Getty Images / Le Gardien

«Mes grands-parents sont originaires d’Espagne et de Sardaigne. Et nous? Nous avons juste de la chance. Je suis français de deux générations. Mais je ne veux pas que les gens pensent qu’ils viennent [seulement] de ce pays ou de celui-là. Je suis un être humain, je respecte tout le monde. Nous avons la chance d’avoir des cultures différentes, de parler aux gens, de voyager, de respecter leur culture », a déclaré Cantona. Le problème, craint-il, c’est que l’on s’éloigne de ce point de vue; une montée du nationalisme, un programme anti-immigration.

«Les grandes démocraties vont là où il y a des milliers d’années de traditions et de cultures et veulent les faire vivre comme elles le souhaitent», a-t-il déclaré. «Ils ont leur propre vision. Pour moi, c’est une sorte de terrorisme. Un terrorisme économique. Et les grandes démocraties à l’intérieur sont, d’une certaine manière, des dictatures parce qu’elles veulent imposer leur vision. C’est juste mon propre point de vue, mais je pense que nous avons de la chance d’avoir différentes cultures, des milliers de cultures.

« C’est un problème économique, non? » Dit-il. «Il semble que nous n’utilisions pas l’histoire pour mieux comprendre aujourd’hui. En 1929, il y a eu la crise, puis l’Italie et l’Allemagne et la guerre. Il semble qu’il y ait une répétition. »Craignez-vous que cela se termine par la guerre? «Voyez ce qui se passe dans le monde, comment l’extrême droite s’est développée. J’espère que non, mais dans certains pays, c’est déjà comme ça. C’est la même histoire mais on s’en fiche: c’est comme si on en avait besoin. Mettez le compteur à zéro, recommencez. Des millions de personnes ont été tuées mais peu importe. Économiquement, nous serons à zéro, recommencez.

Comment alors l’arrêter? “Dis des choses, bouge.” Cantona pense que le football peut jouer un rôle. «Mais, note-t-il, vous avez des joueurs qui soutiennent l’extrême droite au Brésil. De plus en plus, de plus en plus de fans racistes utilisent le football. Et on laisse faire.

Cantona dit alors qu’il essayait de se définir: «J’ai eu une bonne éducation: me respecter, respecter les gens, même si je n’aime pas ça. J’essaie d’être libre. Mais pas complètement. Si je dis tout ce que je pense… ”Il y a un sourire et il ajoute:“ Mais je pense que je suis assez libre. ”Cependant, l’image a toujours été celle d’un homme qui a toujours dit ce qu’il pensait, même si cela devait être déchiffré L’idée de le forcer à retenir sa langue est étrange «Parfois, je pense ce que je dis», dit-il avec un sourire. « Et je pense que je dis beaucoup plus que la majorité des gens. »

Eric Cantona lors de la cérémonie de l’UEFA où il a paraphrasé le roi Lear en août. Photo: Valerio Pennicino / Uefa via Getty Images

Surtout les footballeurs. «Je ne sais pas pourquoi. Nous demandons au footballeur de bien jouer, mais il est important que même s’ils ne parlent pas, ils gardent un œil sur la société et sur ce qui se passe autour de lui. Le football est notre passion depuis que nous sommes enfants, un rêve et certains n’en ont peut-être pas. Mais beaucoup de footballeurs sont curieux. Je ne pense pas que ce soit [un manque d’intelligence]. Qui devons-nous dire que nous sommes plus intelligents que les autres? Et qu’est-ce que l’intelligence? Pour jouer au plus haut niveau, vous devez avoir ce type d’intelligence, qui n’est pas moins importante que celle d’un philosophe.

« Il devrait y avoir plus de gens qui utilisent le football, comme le fait Common Goal « , poursuit Cantona. Il est devenu un mentor pour le mouvement et, dans quelques minutes, se préparera à Lisbonne avant 10 000 personnes. Là, il racontera une histoire qu’il traverse maintenant. «J’étais à Carthagène (Colombie) et je suis allé dans une région très pauvre, pauvre, où vivent des personnes déplacées par le groupe des Farc [groupe rebelle de gauche], 50 000 personnes», dit-il. «Il n’y a pas de maisons mais ils ont créé un terrain de football parce qu’ils aiment le football. Pour jouer, ils devaient aller à l’école et travailler. Peut-être qu’aucun d’entre eux ne deviendra professionnel mais ils auront été à l’école – et cela l’aidera toute leur vie.

«Parce que tout le monde aime le football, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Plus de footballeurs et d’anciens footballeurs devraient utiliser leur position. Il est important de les encourager à regarder autour de vous. S’ils ne veulent pas parler, s’ils veulent se concentrer sur leur jeu, pas de problème. Mais au moins savoir. Et à la fin, nous ferons peut-être quelque chose parce que vous saurez. Mais il y a de l’ignorance et c’est dommage car les joueurs viennent de ce genre de régions et certains l’oublient. Nous devons leur faire comprendre. Mais alors, qui sommes-nous pour dire que nous avons raison et qu’ils ont tort? Je veux dire, je pense avoir raison, mais… je ne sais pas.