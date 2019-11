Fondamentalisme religieux et stratégie du néo-colonialisme

En Bolivie et au Chili, les sectes religieuses dépendant de l’impérialisme Yankee s’alignent avec les forces les plus sombres et les plus réactionnaires. L’empire a opté pour le fondamentalisme religieux en tant que recruteur de forces de choc locales, afin de ne pas avoir à dépenser des millions de dollars en transferts de troupes d’invasion.

L’Orient est toujours secoué, kidnappé ou extorqué par le fondamentalisme islamique, qui a notamment servi à l’empire à mobiliser des mercenaires et à renverser Kadhafi. D’Alqaeda et des Talibans à l’État islamique, ils suivent le flambeau du grand capital monopoliste qui cherche le contrôle total du pétrole. Comme ils ne peuvent pas introduire l’Islam ici en Amérique latine, des millions ont eté investi dans des sectes religieuses évangéliques, mormones et similaires: le fondamentalisme chrétien aux ordres de la CIA.

Ceci, parce que l’Église catholique a joué avec une déloyauté dangereuse avec la théologie de la libération, à laquelle l’empire s’est opposé grâce à un pape polonais en pleine guerre froide qui a officialisé l’Opus Dei contre les « prêtres communistes ». La pire chose qui puisse arriver à l’empire est que le pape polonais, réactionnaire et anticommuniste, se soit rebellé au cours de ses dernières années et a demandé l’annulation de la dette extérieure des pays pauvres (Jubilee 2000), en plus de s’être entretenu avec Fidel Castro et refusé l’ embargo contre Cuba.

Les services de renseignement de l’empire avaient un atout: des reportages, des enregistrements et des audios sur la corruption et l’immoralité de prêtres pédophiles. La campagne du millénaire contre la dette extérieure a donc été réduite. La maison catholique fut à nouveau domestiquée par des révélations soigneusement distillées, mais elle n’offrait pas autant de garanties que l’expansion évangélique.

Dans notre pays, les sectes évangéliques les plus puissantes s’emparent de grands magasins, utilisent des stades, tels que San Marcos, choisissent des sites stratégiques pour construire leurs maisons de prière et, surtout, visitent des gens à domiciles pour vérifier la manière dont leur propagande est bien ou mal reçue, le message est passé. Avant que les mormons ne se promènent dans les rues, ils frappaient aux portes et construisaient des méga-propriétés dans des zones urbaines stratégiques. L’abondance brute des ressources n’est évidemment pas due à la dîme.

Mais quand ont-ils commencé à s’impliquer dans la politique nationale? En 1990, ils ont soutenu la candidature de Fujimori, suscitant de vives inquiétudes chez Monseigneur Augusto Vargas Alzamora. Cette inquiétude a conduit le cardinal à se cacher dans le coffre d’une voiture pour rendre visite au candidat opposé: Mario Vargas Llosa. Et il a pris l’image du Seigneur des miracles, de la Vierge Marie et de Santa Rosa de Lima pour parcourir la ville au milieu de la période électorale, comme s’il se sentait menacé de son espace. En 1992, les vierges ont pleuré, uniquement dans les maisons de familles Fujimoristes. Qu’est-ce qui se passe pourquoi ne pleurent-elles plus? Rappelez-vous que les évangéliques ne croient pas à la sainteté de Marie, ni aux idoles d’argile.

Le parlementaire évangélique conservateur Laï, à la fin des années 90, ne pouvait pas invoquer une massification des fidèles: ils rivalisaient toujours avec un très fort catholicisme idolâtre et pécheur. Ici, au sein de notre Parlement, les déclarations les plus malheureuses concernant l’approche sexospécifique viennent des voix évangéliques d’analphabètes promus pour la fonction, comme certaines femmes parlementaires.

Qu’offrent les les évangéliques dans la bataille du Congrès pour être assurés de devenir une force. Que donnent-ils en retour? Une organisation authentique de la vie personnelle, zéro alcool et sans drogue, zéro adultère et une culture du travail qui aboutit à la théologie du succès personnel.

Vous réussirez par la grâce de Dieu et le fruit de vos efforts, de votre abstinence et de vos sacrifices. La condamnation de l’idolâtrie autochtone devient un nouveau chapitre de la conquête et du sacré. Incroyablement, le sionisme est présent dans toutes les églises évangéliques où se distingue le drapeau de l’État d’Israël.

Et maintenant, les évangéliques chiliens soutiennent Piñera, car ils sont également pleinement impliqués dans le coup d’État contre Evo Morales en Bolivie et jouissent de la présidence au Brésil: le tristement célèbre Bolsonaro. Il y a quelques années, les progressistes conformistes nous considéraient comme « conspiranoïques » lorsque nous dénonçions la pénétration idéologique de l’impérialisme par le biais de sectes religieuses. Nous espérons qu’avec ces échantillons, personne n’en doutera plus. Salut

