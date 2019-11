Féminisme ou fondamentalisme : Au risque de ne pas être en phase, je dois dire mon désaccord sur la « méthode ».

Toute ma vie j’ai été féministe, de même recemment un jeune chercheur qui fait une thèse sur l’homosexualité et le pCF m’a interviewé parce que dans les archives il retrouvait toujours mon nom dès qu’il était question de lutte contre l’homophobie, en particulier au niveau du Comité des libertés dont j’étais membre. De la même manière j’ai toujours combattu le néocolonialisme et souhaité que l’on foute la paix aux femmes qui voulaient se voiler, j’ai toujours considéré cela comme une leurre que l’on ressort au moment opportun pour faire monter l’extrême-droite.

C’est pourquoi aujourd’hui, je ressens une véritable répulsion face à la manière dont certains de ces combats sont menés, le sociétal contre la lutte des classes, l’espace entre l’émancipation supposé des individus et la lutte contre l’exploitation s’élargit et dans cet espace surgissent les monstruosités bigotes et haineuses. Ce qui se passe avec les islamistes, les évangélistes en Amérique latine, ce puritanisme néo-colonial finit par puer ce qui est révélé quelques années après dans les dossiers de la CIA que l’on ressort au moment opportun, que l’on invente si besoin est comme dans le cas d’Assange. La référence n’est pas seulement alors Marx et surtout Engels, un grand féministe, mais Max Weber: « l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme » ou encore le très beau livre « la lettre écarlate » , la chasse aux sorcières… les ligues de vertu dans le far west qui vont avec la loi du plus fort, celle du colt.

C’est parce que toute ma vie j’ai combattu toute les formes de stigmatisation sociétale, du racisme au sexisme en passant par l’homophobie, parce queffectivement il faut lutter contre toures les formes de violence subies par les femmes que je ne peux tolérer les dévoiements qui ne font pas avancer le problème d’un iota au contraire. Simone de Beauvoir avait le mérite de lier l’émancipation féminine aux avancées de toute la société et de savoir à quel point quand la réaction triomphait la situation des femmes devenait périlleuse,ceci paraît oublié à travers tous les fondamentalismes.

Sur mon blog, j’ai relayé l’article qui faisait état du travail considérable de la manière dont la CIA avait infiltré les milieux intellectuels, le livre de frances Saunders ‘quand la CIA menait le bal », en particulier le cas d’Orwell avec ses fiches sur les homosexuels, les noirs, tous suscptibles d’être des communistes. Les moeurs sont toujours été affaire de flic et dans ce domaine je crains plus que tout le déchaînement des foules.

Voilà quand on transforme la question du racisme en problème religieux, pour faire l’apologie des formes les plus réactionnaires de celles-ci, quand on ne voit plus la différence entre féminisme et hordes lâchées contre un individu sur la simple parole d’une femme, le tout à travers une masculanéité jugée coupable ce qui bien évidemment fait passer la question des moyens matériels, éducatifs, y compris pour changer les mentalités, je ne suis plus cette évolution qui se croit progressiste et qui me parait frôler ce qu’il y a de plus réactionnaire en fait dans notre société.