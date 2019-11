Bolivie: ils répriment la manifestation derrière les cercueils

Alors que les négociations entre les forces politiques se déroulent pour l’appel à des élections. Les mobilisations contre le coup d’Etat ne connaissent pas la trêve mais la répression non plus. Aujourd’hui, le gouvernement de facto a ordonné la répression de la marche pacifique derrière le cercueil des personnes tuées. Il y a déjà 32 morts et des centaines de blessés. Par ANRed

Les manifestations contre le gouvernement de facto ne s’arrêtent pas. Il y a 71 barrages routiers à travers le pays et il y a aujourd’hui plusieurs concentrations. La principale est née du bastion de la résistance au coup d’Etat et de la deuxième ville la plus peuplée de Bolivie: El Alto. Dès le matin, les colonnes de manifestants qui se comptaient par milliers se sont divisées. En tête se trouvait le cercueil de ceux qui avaient été tués à l’usine de Senkata la veille.

La mobilisation visait La Paz et visait à se concentrer sur la Plaza Murillo, centre politique du pays que les forces armées maintiennent militarisé sur ordre du soi-disant président Jeanine Añez. Alors qu’ils approchaient des rues du centre-ville, pendant que les manifestants chantaient « Arrêtez-vous, ne vous agenouillez pas », Les forces de sécurité ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes et à tirer des balles en caoutchouc sur la foule pacifique. Ensuite, ils ont commencé à avancer avec les chars de la marine pour casser la marche et saisir les cercueils.

Reprimen la marcha de luto al llegar a la Paz Gases lacrimógenos, postas de goma y tanquetas rompieron la movilización que llegó al centro de La Paz con los familiares y los fallecidos en los féretros que luego fueron incautados por las Fuerzas Armadas. Hay heridos y detenidos.

Le parti qui soutient le président de facto Añez n’a que quatre sièges aux députés et un au Sénat, ce qui explique l’illégitimité et la faiblesse qu’il a tenté de remplacer en accordant une autonomie plus répressive aux forces armées avec la publication de décrets responsabilités et accorder plus de ressources. Tôt aujourd’hui, une situation similaire a été observée à nouveau lorsque le ministre Arturo Murrillo a remis du matériel à l’unité de police tactique de la police quelques minutes avant de réprimer les proches des personnes tuées.

Hier, Añez a envoyé un projet de loi au Congrès pour convoquer de nouvelles élections générales. L’annonce a été faite quelques heures après que les neuf personnes tuées à El Alto, dans l’usine de Senkata, soient connues. Le projet doit être approuvé par le Congrès où le Mouvement pour le socialisme (MAS) est majoritaire dans les deux Chambres. Il y a des négociations et il n’y a pas de position unifiée au sein du MAS concernant l’acceptation de l’accord. Tandis que le Mas a également confié au Sénat un projet similaire sous analyse de la part de la Commission.