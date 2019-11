Qu’est-ce qu’un « visionnaire « ? De Robert Hue à Xi Jinping en passant par Chateaubriant et Macron…

1-le choc des images et la gloire de Robert Hue

hier une photo et quelques commentaires ont fait du bruit dans le landerneau communiste des réseaux sociaux. IL s’agissait de Macron remettant la légion d’honneur à Robert Hue sous le regard sournois et dubitatif d’un autre récipiendaire Yann Arthus Bertrand, photographe au lourd bilan carbone en déplacements planètaires mais chantre de la décroissance. Tout les rapproche selon Macron, leur âge 72 ans et surtout selon Macron, nous avons affaire à deux grands visionnaires !

MACRON A BESOIN D’HOMMES COMME ROBERT HUE souligne le commentaire du Monde : « A Robert Hue, 72 ans, « cher Robert », M. Macron réservera ses plus belles envolées. Saluant l’« ambition visionnaire » de l’ancien secrétaire national du Parti communiste français, qui lui aussi le soutint en 2017, il déplore que « la politique française ne fabrique plus assez de grands destins comme le vôtre ». « Nous manquons aujourd’hui de dirigeants comme vous », lance-t-il à l’ancien maire, pendant trente-deux ans, de Montigny-les-Cormeilles (Val-d’Oise).(Le Monde)

L’ensemble photo et propos a provoqué chez les communistes des réseaux sociaux quelques émois. Il y a certe chez certains communiste une réserve inépuisable de candeur à l’égard de leurs derniers dirigeants; l’un cooptant l’autre dans le petit cercle de plus en plus clos de la place du colonel Fabien, de Robert Hue à Pierre laurent en passant par Marie georges Buffet, le vivier étant ce qu’il était, nul ne vit gens plus soumis à l’idéologie dominante et à ses prophètes médiatisés.Ils paraissent si sincérement convaincus des bienfaits du capitalisme européen et des effets mineurs des expéditions otanesques que l’on se demande pourquoi Macron s’estime en manque, peut-être parce qu’inconséquents ils ont ruiné jusqu’à ce qui les rendait utile au capital puisque 1% de la classe ouvrière désormais vote pour ce parti après 20 ans de telles directions; on pourra m’objecter que la classe ouvrière s’est beaucoup réduite, certes mais les statistiques sont cruelles, 1% d’un ensemble même réduit cela reste 1%… 99% de perdu…

Macron, qui dans le fond n’est que le produit du cercle Montaigne patronal et du PS arrivé à son stade ultime de dégenérescence mitterrandienne, celle qui engendre les Manuel Valls et les François Hollande passe néanmoins mal chez les militants communistes qui restent le premier parti de France, touché mais pas coulé,qui s’obstine à ne pas changer de nom malgré l’insistance des direction, c’est la peau de chagrin mais pas la débâcle on l’a vu au 38 ème Congrès avec un sursaut que nul n’attendait et le changement de direction. Il est difficile, quel que soit le désir éperdu de certains dirigeants mode Pierre laurent et les siens d’en faire disons l’ennemi de la finance, même le bref temps d’une campagne électorale. Même en agitant beaucoup la fille du borgne, l’épouvantail officiel de notre république, Marine le Pen tout au plus arrive-t-on à les convaincre de voter pour lui au deuxième tour puisque tout a été fait pour la faire monter jusqu’à ce qu’elle soit l’unique alternative au dit Macron.

Donc la photo passe mal, l’individu Robert Hue est villipendé d’abord par ceux qui roucoulaient « Robert » quand il détruisait l’organisation, ne laissait rien subsister des cellules, de la formation, l’Humanité perdait au passage faucille et marteau et devenait non plus le journal de Marcel Cachin mais celui de jaurès, notre patrimoine commun avec Hollande. Plus ils ont accepté et anticipé sur les voeux de cet Attila du communisme, plus ils s’indignaient hier devant le traitre. On faisait allusion à des gens qui auraient protesté, comme je l’ai souligné il n’y a eu aucune protestation au Comité national devant cette politique, rien sinon celle de l’innocente Danielle Bleitrach, qui à partir de là a commencé dans l’opprobe générale une carrière de dissidente. Nul ne s’est interrogé sur les raisons qui pouvaient pousser quelqu’un qui de 1956 à 1996 avait été un modèle d’orthodoxie à tout à coup dénoncer l’opération de destruction. On continuait même à s’indigner devant la traitrise de Robert Hue, tout en stigmatisant la dissidence de danielle Bleitrach pour mieux poursuivre le soutien à Pierre laurent et les siens.

2-C’est commode la traitrise, ça évite d’analyser ce qui a conduit là et ce qui reste en place de cette force « visionnaire ».

Certes il y eut quelques exclamations émanant en général de la tendance syndicalisme révolutionnaire du PCF qui ont proposé désormais une « rotation » accélérée, un quinquenat non renouvelable pour les dirigeants. Comme si le vivier à incapables ou plutôt à capacités réduites à la défense du capitalisme n’était pas là dans notre belle France et ceci non seulement pour le pCF mais pour toutes les responsabilités politiques. Il y a toutes chances au contraire que l’accélération de la rotation produise une accelération de l’adhésion aux idées reçues dans tous les partis.

Non je crois qu’il faut réfléchir autrement, par exemple relire machiavel mais aussi Chateaubriant qui fut à la fois le plus sagace dans la défense de ses intérêts en particulier auprès des femmes bien nanties et d’une prodigalité suicidaire, le tout en épousant les méandres d’une restauration qui s’épuisait à croire en la féodalité. Cela lui inspira une salutaire réflexion sur les trois âges de la noblesse, celui où elle conquiert les privilèges, celui ou elle en use et en abuse, celui où elle les perd et le vicomte écrivit des pages sublimes pour décrire ses mémoires comme la fin d’une caste, des mémoires qu’il qualifia d’outre-tombe.

Il en est de même en politique, je crois qu’il faut suivre la réflexion de Chateaubriant, nous sommes à la fin d’une ère et les institutions, les privilèges qui leur sont attachés en sont à l’âge où à force d’en user et en abuser, ils sont menacés d’être perdus, les restaurations répressives s’épuisent à croire en la féodalité ou confondent leur propre fin avec celle de l’humanité, la fin du capitalisme a pour ses fans l’allure d’une apocalypse, le danger est qu’ils y croient au point de la réaliser parce que c’est bien là le problème des visionnaires à courte vue, trop lier leur vision à celle de leur propre situation, les conduit à faire bon marché de la vie… des autres. .

Et il y a les institution, la manière dont cela les encourage à suivre leurs pendhants les plus désatreux..Le poste de président de la République fut inauguré par celui qui allait devenir napoléon III. La fonction en demeura marquée et De Gaulle ce grand visionnaire sans imagination tricota une république la plus proche possible de la monarchie. « le coup d’Etat permanent » disait Mitterrand qui s’en accommoda avec délice, parce qu’il est clair que l’autocratie est la tendance naturelle de parfaits réactionnaires provinciaux, confondant génie politique avec les intérêts de sa caste de petits bourgeois, autres mémoires d’outre tombe qu’aurait pu écrire Chardonne et non l’auteur du génie du christianisme..

Il est vrai que beaucoup de choses allaient dans ce sens bonapartiste, le petit. La république voulut par exemple avec l’ENA copier la Russie de Pierre le grand. La noblesse était à la fois liée à la fortune des grands propriétaires foncier et à la bureaucratie décrite par Gogol, une indecrottable médiocrité agissant avec zèle pour mériter l’approbation et les menues faveurs de « personnages considérables », qui eux-mêmes sont soumis à la faveur méprisante d’autres. Les représentants du peuple furent de plus en plus aspirés dans ce cursus honorum, comme le héros de Gogol dont la seule qualité est une belle écriture, on produisit en quantité des doctorants et des techniciens frais émoulus de l’école. Le capital se réserva les grandes écoles dont les lauréats à la sortie choisissaient un peu au hasard le PS ou la droite. mais le parti communiste fut à son tout atteint par un phénomène équivalent et c’est Bourdieu qui me le fit remarquer. De plus en plus on recruta des gens dans la JC, on en fit des permanents que l’on déclara électricien ou autres, on recruta des philosophes , des sociologues, des plumes. le secrétariat qui entourait Marchais était caractéristique de ces gens là.

On est passé du temps où les conseils du prince et le prince lui-même avaient connu les luttes dans l’entreprise comme dans la résistance au temps où ils étaient recrutés pour leur art réthorique dans l’art de bien tourner la dernière pensée du prince. Ce fut comme par hasard le temps où l’on abandonné le centralisme démocratique et la dictature du prolétariat.

Etait-il si étonnant que Robert Hue un pur produit de ce système dans lequel on offrait à jeune homme prometteur une ville, un poste de député conquis de haute lutte par ses prédecesseurs s’interroge un jour sur la nécessité de conserver un lien quelconque avec la base, s’interroge sur son utilité. Nous étions arrivés au stade où le peuple risquant de ne pas être d’accord avec le dirigeant, il fallait se désencombrer du peuple et ne garder plus que les lieux où chacun pouvait parler pour ne rien dire. L’entreprise fut abandonnée et on ne garda plus que ce qui pouvait être utile au mandat d’élu, les distributeurs de tracts de moins en moins consultés au profit de groupes de citoyens inventés de toutes pièces pour les besoins de la cause, eux-mêmes pris dans le moule de la parole sans effet, la rupture grandissante avec les couches populaires abandonnées au Front National ou à l’abstention.

On m’objectera que cela ne faisait que suivre des effets structurels concernant la modfication de la classe ouvrière, la desindustrialisation française et le rôle joué là encore par Mitterand. C’est vrai, c’est même cette capacité à anticiper sur tous les bradages qui sans doute fait que Macron reconnait un rôle visionnaire à Robert Hue. Nous n’avons cessé depuis d’avoir des visionnaires de cette espèce, y compris ceux qui encore au 38 ème congrès prétendaient que la question sociale n’intéressait plus les Français, seul le sociétal avait une importance politique. peu de temps avant que se déclanche le phénomène des gilets jaunes. Des vionnaires vous dis-je.

Ces visionnaires là ont une caractéristique, le temps sur lequel il raisonnent est celui de leur propre vie, de ce que leur tactique peut leur apporter et en général comme chez Gogol cela se confond avec les puissants dont ils attendent tout et qui deviennent l’horizon indépassable du futur.

3- mais que vient faire Xi Jinping dans cette histoire?

Il s’avère que durant cette période où sont révélés les turpitudes de Robert Hue, je lis le premier volume de ce que l’on peut considérer comme les mémoires de Xi Jinping intitulé « Construisons une communauté de destin pour l’humanité« . la composition de ces articles fait songer à Spinoza, comme lui Xi Jinping et la pensée chinoise procède par définitions, axiomes, scolies et corolaires, autrement dit de manière mathématique. Ce qui selon Kant transforme l’exposition en champ de bataille, mais s’y glisse le charme de l’anecdote, le fabliau qui nous ramène au petit livre rouge.Il me faudra du temps pour m’adapter à ce mode de pensée.

S’il y a aujourd’hui des « visionnaires » pragmatiques ce sont les Chinois, ce qui est frappant dans ce mode de pensée c’est leur conception du temps. Les Etats-Unis, le bras armé du capitalisme et qui a reussi à imposer sa conception de l’évolution mondialisée de ce capitalisme au reste de la planète prétendent que le temps c’est de l’argent, ils ont beaucoup d’argent mais peu de temps. Les Chinois ont beaucoup de temps et se considérent comme un pays en développement.

On ne reviendra pas sur l’étrangeté de cette montée au stade de la première puissance du monde de la seule civilisation qui a connu une sorte de continuité depuis plus de 3000 ans alors que les Egyptiennes et mésapotamieennes se sont effondrées. Cet immense pays continent a bien sur une histoire avec ses ruptures mais cette continuité ne serait-ce qu’à travers l’écriture est un fait marquant. Cette civilisation millénaire a aussi connu le sort des pays colonisés et appartient pour une part au sous développement. Elle ne prend pas les virages comme nous et là où nous insistons sur les transformations, elle marque la continuité. Nous voyons un changement, quasiment un passage au capitalisme sous Deng Xiao Ping, mais celui-ci lance le socialisme de marché en conservant les leviers du socialisme. Quand le parti communiste fête ses 70 ans, il le fait sous le double parrainage de mao et de Deng. Comme Xiao Ping.

Nous traitons avec notre légerté habituelle ce phénomène, mais dans le cadre de mon propos sur la trahison je voudrais limiter l’analyse à la manière dont les Chinois ont tiré bilan de la chute de l’URSS. Deux phénomène essentiels ont été mis en évidence, le premier est bien sur la trahison de Gorbatchev et Eltsine, la question étant celle que nous nous sommes posée non seulement sur Robert hue mais sur la déchéance politique générale du personnel politique français. Comment en arrive-t-on à pareille situation et que faire pour l’éviter? Cela renvoie d’abord à un autre problème selon les chinois, l’incapacité de procéder à des réformes à temps. Et là selon ce que j’ai pu comprendre de la pensée chinoise, cela renvoie à la fin de Staline, à l’incapacité à procéder à temps à des réformes structurelles tenant compte de l’état de l’URSS, du socialisme. La trahison n’a de sens que dans ce contexte..

S’il y a dans mes mémoires un fil conducteur c’est bien celui de l’absence de stratégie du parti communiste français ou du moins son caractère inadapté à la recomposition du capital inaugurée par le Chili et le néo-libéralisme comme par l’offensive sur les droits de l’homme. la médiocrité de Robert hue et des dirigeants communistes qui correspond à une dégradation générale du personnel politique et de la Vème république doit être analysée dans ce contexte et pas comme une simple trahison.

Mais je voudrais terminer sur la question de la formation des cadres en Chine, en lisant les mémoires de Xi jinping j’ai été frappée par la manière dont il explique à Obama comment en tant que « prince rouge » fils d’un haut dignitaire du parti communiste, il a subi les effets de la Révolution culturelle. Il a été envoyé dans une campagne misérable et voici ce qu’il en dit :

« Dans les années soixante du siècle dernier, quand je n’étais qu’un gamin d’une sizaine d’années, on m’envoya travailler dans les champs dans un village appelé Liangjiahe, près de la ville de Yan’an, dans la province du Shaanxi. J’y passais sept années. je vivais avec les paysans dans des trous et nous dormions sur des lits de terre. les gens étaient très pauvres, et l’on passait souvent des mois et des mois sans manger un morceau de viande. Croyez-moi je savais exactement ce dont ces villageois avaient le plus besoin! par la suite je devins secrétaire de la cellule du parti du village. Moi qui comprenais parfaitement les besoins de ces paysans je m’efforçais de leur apprendre à développer la production. mon rêve était de les voir se rasassier de viande, et ce le plus souvent possible, mais à l’époque ce ne pouvait être qu’un voeux pieux.

Cette année à l’occasion de la fête du printemps, je suis retourné à Liangjiahe: on y trouve maintenant des routes asphaltées, et c’est dans des maisons de brique aux toîts de tuiles que vivent ses habitants. Ajoutons l’accès à internet, la couverture de l’assurance maladie, les soins élémentaires pour les personnes âgées, les enfants apprenant à l’école. Quant à la viande, elle est devenue un aliment tout à fait ordinaire. En voyant tous ces changements, j’ai compris que le Rêve chinois est avant tout une rêve populaire. le Rêve chinois n’a de sens que s’il correspond à l’aspiration du peuple à une vie meilleure.

le village de Liangjiahe résume et récapitule les progrés qu’on apporté chez nous les réformes et l’ouverture. En plus de trois décennies, nous avons fait en sorte que la Chine occupe la deuxième place du monde en terme d’agrégats économiques, et les 1, 3 milliards de Chinois, après tant de siècles d’une vie matérielle pénible et précaire,jouissent maintenant d’une vie de moyenne aisance. Jamais leurs droits et leur dignité n’ont été autant respectés. Voilà non seulement une extraordinaire transformation dans les conditions de vie du peuple chinois mais aussi un pas en avant formidable pour la civilisation humaine, et plus encore une immense contribution à la paix et au développement dans le monde.

Nous sommes en même temps bien conscients que la Chine reste le plus grand pays en voie de développement du monde. Notre PIB par habitant atteit à peine les deux tiers de la moyenne mondiale et ne représente que le septième de celui des Etats-Unis, ce qui nous place à la 80ème place dans le monde. selon nos propres critères, la chine compte encore plus de 70 millions de personnes vivant au-dessous du seuil de, pauvreté; selon les critères de la Banque Mondiale, nous en compterions plus de 200 millions. Plus de 70 millions de Chinois vivent des minima sociaux et l’on dénombre plus de 85 millions de personnes souffrant d’un handicap. Au cours des deuxw dernières années, j’ai visité beaucoup de régions pauvres et rencontré beaucoup de familles démunies. le regard de tous ces gens, que l’espoir d’une vie heureuse faisait flamboyer est resté gravé dans ma mémoire.

Cela veut dire qu’il va falloir travailler durement pour que tous les Chinois puissent mener une vie meilleure; Pour la Chine d’aujourd’hui, le développement reste la, priorité des priorités. la mission primordiale de tous ceux qui dirigent la Chine est de rassembler toutes les forces disponibles pour élever le niveau de vie de tous leurs compatriotes et d’apporter la prospérité commune. A cette fin, nous avons fixé les objectifs des « deux centenaires », à savoir doubler d’ici 2020 le PIB et le revenu moyen par tête d’habitants en ville comme à, la campagne par rapport à ceux de 2010., et faire de la chine, vers le milieu du siècle, un pays socialiste moderne, prospère, puissant, démocratique, harmonieux et hautement civilisé. Tout ce que nous faisons maintenant tend à la réalisztion de ces deux grands objectifs. Parachaver l’édification intégrale de la société de moyenne aisance exige l’approfondissement intégral de la réforme, la promotion intégrale de la gouvernance de l’Etat et de la loi et l’application intégrale d’une discipline rigoureuse dans les rangs du Parti. Voilà les dispositions stratégiques des « Quatre intégrales« .(ouvrage cité, discours d’octobre 2015, p.287.268,269)

Nous aurions beaucoup à commenter, mais pour en rester sur mon objet la formation des cadres du parti communiste mais en tant que parti révolutionnaire et de gouvernement, je crois qu’il y a beaucoup à réfléchir sur ce qui est exposé là. On pourrait faire remarquer non sans provocation que ce qui est considéré par à peu près tout le monde comme une carastrophe politique à savoir la révolution culturelle a produit ici le plus heureux des effets sur Xi jinping, le rendre sensible à la condition paysanne. Mais effectivement il est plus intéressant de voir les objectifs que se donnent les dirigeants chinois et comment comme a pu le faire la révolution culturelle se rapprocher des paysans d’une manière pragmatique en répondant aux problèmes réels populaires pour contribuer à l’évolution de l’humanité. On retrouve chez les Cubains, chez Fidel castro en particulier des réflexions proches, je le dis par parenthèse et là aussi on pourrait analyser les difficultés et les succés dans la formation des cadres du parti après la génération qui a conquis le pouvoir. Partir des besoins populaires et trouver des solutions concrètes, confronter les cadres en formation avec un maximum de difficultés semble la voie choisie. Il est navrant en ce qui concerne la france que nous soyons en train de détruire les bases de la force française, à savoir des grands commis de l’Etat attachés au service public hérités de Colbert et renforcé par la révolution française et l’empire.

A propos de Xi jinping les mauvais esprits quand il est revenu vers linagjiahe ont déclaré qu’il s’agissait d’un village potemkine, d’un rideau tendu devant le sous développement, mai on voit qu’il ne nie pas bien au contraire ce qui reste à faire et de surcroit tout le monde s’accorde sur le fait qu’effectivement la Chine a réussi à sortir des centaines de millions de Chinois de la pauvreté et que puisqu’il s’agit d’un quart de l’humanité cela pèse sur les statistiques mondiales. Donc l’objectif demeure et nul ne peut le nier.

Il ne s’agit pas de copier les Chinois ou les Cubains, il s’agit de retrouver la priorité des priorités celle sans laquelle il n’y aura pas de socialisme, ni de partis communistes, des cadres toujours plus proches des « rêves populaires ». je ne veux pas dire que pour éliminer la traitrise d’un Robert Hue, il aurait fallu l’envoyer dans un village misérable de Liangjiahe pendant sept ans, d’y devenir secrétaire de cellule et de se confronter aux problèmes de l’absence de viande, mais il est clair qu’il ne se serait pas trouvé avec un visionnaire de la décroissance félicité par un autre visionnaire du ‘tout pour les riches » s’il y avait eu un peu moins d’errance dans le parti communiste et encore aujourd’hui où fort heureusement nous avons retrouvé avec fabien Roussel, un langage et des préoccupations un peu plus ancrées sur la réalité et le « rêve populaire », nous ne soyons pas éternellement confrontés à des « visionnaires » qui sont persuadés que le socialisme est inutile, que le communisme est déjà là, le plus souvent parce que le réel demeure imaginé et n’offre donc pas de résitance.

Danielle Bleitrach