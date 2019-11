El Camino de Santiago a remporté le prestigieux prix de l’université de Yale pour le meilleur documentaire

Le Camino de Santiago , le documentaire indispensable de Tristán Bauer sur la disparition et la mort de Santiago Maldonado a été unanimement applaudi lors de la 10ème édition du Festival du film latin et ibérique (LIFFY, Festival du film latino et ibérique à Yale) , qui a eu lieu dans la prestigieuse université de Yale (États-Unis). Le documentaire a remporté le prix du meilleur long métrage documentaire parmi les 57 finalistes.

Le festival de renom, qui comprenait plus de 500 films de pays tels que le Mexique, la République dominicaine, le Portugal, l’Espagne, Cuba, le Brésil, la Bolivie et l’Équateur, comprenait un jury composé de Elia Schneider du Venezuela, Lázaro González de Cuba et Miguel Rueda. de Colombie. La LIFFY est dirigée depuis ses débuts par l’universitaire Margherita Tortora .

Ainsi, El Camino de Santiago poursuit son chemin avec des éloges et une reconnaissance internationale, après avoir été primé au 40e Festival international du nouveau cinéma latino-américain, à la Fondation du nouveau cinéma latino-américain et à la 15e édition du Festival international du film de Gibara, Cuba.

Le film dominicain Broken Island , de Félix Germán , sur la répression et le massacre des Haïtiens par Rafael Trujillo en République dominicaine, et Rivera de Detroit , du réalisateur portoricain Julio Ramos , sur Diego Rivera , sur l’art et le fordisme ont également été récompensés. à Detroit