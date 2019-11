Dmitry Novikov: anticommunisme et russophobie – crimes contre l’humanité

«Ceux qui sont engagés dans l’anticommunisme, convertis à l’anti-soviétisme, et dans l’anti-soviétisme, convertis à la russophobie, luttent non seulement contre les réalisations des générations passées, ils ne nie pas seulement l’histoire du 20ème siècle. Ils commettent un crime contre les générations présentes et l’avenir de l’humanité. » Cette déclaration a été faite par le premier vice-président du Comité central du Parti communiste, Dmitry Novikov, lors de l’inauguration à la Douma d’Etat de l’exposition de photos « Far from Home », consacrée au problème des réfugiés dans le monde.

Dmitry Novikov a souligné que l’exposition «Loin de chez soi» est «adressée à aujourd’hui et à demain». «Je suis contre le fait que, regardant ces photographies, vous ne soyez touché que par le visage expressif des enfants. Je ne m’opposepas à l’expression de sympathies et condoléances à ceux qui se trouvent dans une situation de vie difficile. Pourtant, cette exposition a lieu ici, dans l’enceinte de la Douma d’Etat, où les citoyens doivent prendre des décisions très importantes et responsables, des décisions nationales et politiques, décisions qui devraient viser à garantir que troubles, souffrances, problèmes, calamités, réfugiés, la pauvreté dans ce mondeen seront diminuées », a-t-il déclaré.

Le vice-président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie a souligné que pendant la majeure partie du XXe siècle, nombre des problèmes les plus complexes ont effectivement été résolus. «Peut-être pas aussi vite que nous le voudrions, mais ils ont admis des décisions. Ces décisions ont pu être prises parce que notre pays était un grand pays, qui s’appelait l’Union des républiques socialistes soviétiques. Un pays qui a réussi à résoudre les problèmes sur son territoire et à les résoudre dans le monde entier », a rappelé Dmitry Novikov.

À son avis, la République populaire de Chine offre aujourd’hui un exemple de résolution de problèmes majeurs, qui « sans ces décisions ne pourraient pas sortir de la pauvreté avec confiance, il ne s’agit pas de de milliers, pas des centaines de milliers, pas des millions, mais des centaines de millions de personnes».

En conclusion, Dmitry Novikov a qualifié l’exposition de photos « Loin de chez soi » de « foire sur l’espoir ». « Nous espérons que les jeunes générations liront les bons livres, prendront les bonnes décisions pour eux-mêmes et suivront la bonne voie afin de réduire les troubles, la pauvreté, les calamités, les réfugiés, les souffrances et les injustices dans le monde », a-t-il déclaré.