Cuba: Le socialisme doit être antiraciste

Oeuvre de l’artiste cubain Raúl Martínez

Sur l’étagère d’une foire aux livres, l’inscription gravée sur un t-shirt a retenu mon attention: «Les taces n’existent pas; le racisme oui ». Fernando Ortiz a écrit en 1946 The Deception of Races , un essai essentiel sur l’évolution d’une pensée anthropologique qui l’a amené à penser l’ethnie cubaine en termes d’intégration complète. Les sages ont scientifiquement et conceptuellement démantelé l’application des normes raciales pour classifier les êtres humains et tenter de justifier la supériorité de l’un sur l’autre par la couleur de la peau.

Un demi-siècle plus tard, lorsque l’avant-garde de la communauté scientifique a déchiffré le génome humain, l’affirmation anticipée des orthodoxes a été une nouvelle fois confirmée: il n’y a qu’une seule race, celle des humains. Les traits physiques externes ne sont dus qu’à 0,01% des gènes, donc cela ne correspond pas et il est absolument non scientifique et fallacieux d’attribuer les capacités intellectuelles et les aptitudes aux femmes et aux hommes à une certaine pigmentation de la peau.

Déjà à cette époque, les études génétiques de la population cubaine avaient progressé dans la recherche des facteurs affectant la santé humaine. L’enquête rigoureuse menée par la Dre Beatriz Marcheco a permis d’obtenir, au-delà des objectifs initiaux proposés, un résultat révélateur. « Tous les Cubains – a souligné le médecin après avoir exposé des données irréfutables – sans aucun doute, nous sommes des métis, quelle que soit la couleur de la peau que nous avons. »

Le racisme est une construction culturelle qui, dans le cas cubain, s’inspire de l’héritage du passé colonial et de l’exploitation de la main-d’œuvre esclave africaine introduite avec force dans l’île. Les Blancs européens, qui occupaient le sommet de la pyramide sociale dans le système économique des plantations, non seulement ne se contentaient pas d’ exploiter et opprimer les esclaves, mais ils soulevaient également le mythe de l’infériorité raciale des Noirs et de leurs descendants. Un mythe naturalisé par la plupart des créoles à la peau claire et des pratiques sociales marquées à l’époque coloniale puis dans les années de la république néo-coloniale, phénomène lié aux divisions de classes.

Ortiz l’a également déclaré dans une conférence en 1950: «À Cuba, le racisme le plus grave est sans doute celui contre les Noirs. Les racismes s’aggravent davantage contre les Noirs, là où ils sont ou ont été socialement exploités et quand on veut perpétuer leur condition. La chose la plus noire concernant le noir n’est pas dans la noirceur de sa peau mais celle de sa condition sociale. La définition du noir en tant que type humain, telle qu’elle est généralement connue et considérée par la cible des préjugés, laisse l’anthropologie entrer en politique; Eh bien, il faut faire plus dans l’analyse de son travail social qu’en ce qui concerne nature congénitale.Le Black doit moins de noirceur à ses ancêtres bruns qu’aux Blancs qui ses contemporains. Le Noir ne l »est pas tant pour être né noir que pour être socialement privé de lumières. Être noir, ce n’est pas seulement être noir, mais stigmatisé.

Les transformations révolutionnaires qui ont commencé après le triomphe de janvier 1959 ont résolu cette situation et l’ont en grande partie inversée. Un grand nombre des mesures prises au cours de ces années ont porté un coup dévastateur aux composantes structurelles du racisme.

À plusieurs reprises, le commandant en chef Fidel Castro a publiquement abordé la question. Le 29 mars 1959, lors d’un acte tenu à Güines, il a déclaré: «Nous, peuple composé d’hommes de toutes les couleurs et sans couleur; nous qui sommes un peuple constitué de différentes composantes raciales, comment allons-nous commettre la stupidité et l’absurdité d’abriter le virus de la discrimination? Ici, dans cette foule, je vois des Blancs et je vois des Noirs, parce que ce sont les gens; La ville est composée de Blancs, de Noirs et de Jaunes, et ce doit être Cuba. C’est ce qui devrait prévaloir parmi nous ».

Cependant, la destruction des bases à l’origine d’un racisme institutionnalisé et structurel au stade prérévolutionnaire ne s’est pas accompagnée d’une transformation de la subjectivité. Il ne suffisait pas de proclamer l’égalité des droits et des chances, ni l’existence d’une société qui condamne les actes de discrimination, si l’on ne travaillait pas pour changer la mentalité.

Dans son ouvrage essentiel, Cent heures avec Fidel (2006), le propre responsable historique de la Révolution a confessé beaucoup plus tard à Ignacio Ramonet: «Nous étions alors assez naïfs pour croire que l’instauration d’une égalité totale et absolue devant la loi mettait fin à la réalité. discrimination Parce qu’il y a deux discriminations, une subjective et une objective (…). La Révolution, au-delà des droits et garanties accordés à tous les citoyens de toutes les ethnies et de toutes origines, n’a pas connu le même succès dans la lutte pour éliminer les différences de statut social et économique de la population noire du pays. Les Noirs ne vivent pas dans les meilleures maisons, ils effectuent toujours des travaux pénibles, parfois moins rémunérés, et reçoivent moins des envois de fonds familiaux en devises étrangères que leurs compatriotes blancs.

L’autre grand combat consiste à mettre en avant des méthodes éducatives et culturelles qui contribuent, le plus tôt possible, à une nouvelle subjectivité. En même temps, nous ne devons pas vivre avec des attitudes qui, consciemment ou inconsciemment, révèlent la persistance de préjugés et se manifestent dans divers espaces de notre vie quotidienne, du profil professionnel au programme télévisé.

Il est impossible d’admettre, par exemple, que pour l’embauche de personnel dans un centre appartenant au secteur essentiel des services non étatiques, l’emploi de jeunes filles et de filles blanches est encouragé. Dans ce cas, le sexisme et le racisme se sont serré la main.

On ne peut pas non plus ignorer, dans un dialogue diffusé à la télévision, qu’un danseur à la peau noire est dit « bleu » ou qualifié de « mastocratie » de l’accès des danseurs de différentes peaux dans les principales compagnies du pays. pays, parce qu’il ya des choses qui, prises à la légère, impensable et irresponsable, lacèrent les sensibilités.

La route est longue, nous le savons, mais vous devez la parcourir pas à pas, sans repos. À plusieurs reprises et au fil des ans, le général d’armée Raúl Castro a analysé la nécessité de stimuler et de promouvoir la place prépondérante occupée par les femmes, les Noirs et les métis dans la vie politique, sociale et économique du pays et dans le monde. amélioration de notre modèle social. Lors de la session constitutive de la neuvième législature de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, le 18 avril 2018, après avoir constaté les progrès accomplis, il a appelé à ne pas reculer et a lancé un appel au travail afin de résoudre définitivement les problèmes hérités du sujet. cela nous concerne: «Il faut penser, a-t-il affirmé, pour ne pas dire déjà le bien de Dieu, ils l’ont accompli ou ils ne l’ont pas accompli, insistant, recherchant de nouvelles méthodes,

Pensons et agissons en conséquence. Rappelez-vous un concept méridien exposé par cet intellectuel révolutionnaire remarquable, Fernando Martinez Heredia: « La lutte pour l’approfondissement du socialisme à Cuba est forcément antiraciste ».