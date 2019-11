climat de tension en Bolivie

chacun est suspendu dans une attente angoissée, si l’on en croit ces journaliste parmi les derniers à pouvoir envoyer des nouvelles en Argentine et dans le reste de l’Amérique latine. La mobilisation populaire a obtenu des résultats comme d’ailleurs l’obstination des députés du Mas, malgré le massacre et les blessés que l’on ne compte plus. C’est un bras de fer dont la violence peut à chaque instant reprendre (note et traduction de danielle Bleitrach pour histoire et société°