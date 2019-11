Vu de Russie sans commentaire : Le Sénat américain approuve le projet de loi sur les sanctions relatives aux droits de l’homme à Hong kong

En France voir toute une émission avec de pseudo spécialistes discourir gravement sur la répression à Hong kong sans qu’il soit jamais fait allusion à la répression dont sont vistimes les gilets jaunes est déjà un grand moment médiatique, mais découvrir que le Sénat américain s’inquiète de ce qui se passe à Hong kong, envisage des sanctions alors qu’on assiste au massacre des indiens boliviens par ses créatures d’extrême-droite, partout dans le monde voir perpétré par les USA hord de leur territoire les plus infames des politiques, mais prétendre s’ériger en juge, en policier et en autorité morale face à ce qu’elle proboque montre ce que l’on peut attendre de nos « civilisation ». (note et traduction de Danielle Bleitrach)

0 20 novembre 2019, 03:57

Photo: Alex Edelman / CNP / AdMedia /

Presse Global Look

Texte: Anton Nikitin Version imprimée •

Signet •

Permalien •

•

Signaler un bug •

Le Sénat du Congrès américain a approuvé à l’unanimité le prétendu projet de loi sur la démocratie et les droits de l’homme de Hong Kong, qui prévoit la possibilité d’imposer des sanctions aux responsables, selon Washington, de violations des droits de l’homme dans cette région autonome. Le projet de loi oblige l’administration américaine à informer régulièrement les législateurs de la situation à Hong Kong, rapporte TASS . En octobre, Pékin a vigoureusement protesté contre l’adoption du projet de loi sur la démocratie et les droits de l’homme de la Chambre des représentants de Hong Kong. Les autorités chinoises ont souligné que l’ Occident est à l’origine des émeutes de Hong Kong .