Encore un témoignage que l’on pourrait inscrire sur ma tombe:

je vous souhaite la-même inscription sur votre tombe et c’est pour cela que je vais bien parce que j’ai eu cette vie et que je ne la renierai jamais. Comme je le dis aux amis qui s’inquiètent et m’imaginent dépressive… . Comme le disait Pascal mon mari à sa famille un tantinet maniaco-dépressive: « ne la cherchez jamais, elle est plus folle que vous tous réunis ». Ou Risquet : « Nous sommes toi et moi des aventuriers, mais pas des mercenaires »… Je n’ai besoin de rien , ni de postes, ni de gloire, ni d’argent, rien que d’être fidèle à moi même et à ceux en qui et en quoi je crois, laissez moi en paix j’en ferai autant… (note de Danielle Bleitrach) Bonjour Danielle, La dernière page de ton livre vient juste de se tourner. Un grand plaisir de le lire. Si je tente un résumé en cinq lignes, est ce que cela donne quelque chose comme ça ? — 1/ L’insolence devant l’ordre établi — 2/ La dignité de ne jamais se vendre — 3/ Un insatiable volonté de refaire le monde — 4/ Une curiosité toujours sur le qui-vive — 5/ L’aventure au coin de la rue Une vie bien remplie et bourrée de souvenirs Merci pour cette chronique historique riche et colorée Hasta la Victoria Siempre Bien fraternellement