Oui vous avez bien lu « faute de preuve », quue reste-il comme accusation et sous queol prétexte Assange reste-t-il en prison? Nous sommes un certain nombre a avoir choisi ce combat, Aymeric Monville, Monika, Stephen, Marianne et moi… toujours les mêmes, les mauvais esprits… « faute de preuve », elles ont bonne mine les harpies faussement féministes, qui à l’intérieur du parti s’opposaient à ce qu’on soutienne Assange à cause du « viol ». Il a fallu toute la force de fabienne lefebvre pour leur faire face… c’est ça le fondtionnement actuel du CN, une commission bidon qui peut venir imposer sa volonté au secrétariat parce que Pierre laurent et sa bande en ont jugé ainsi quitte à nous deshonorer moralement. (note de danielle Bleitrach)

Le parquet suédois abandonne les poursuites pour viol contre Julian Assange, faute de preuves 19 nov. 2019, 14:09 © REUTERS/Henry Nicholls Julian Assange dans un véhicule de la police le 11 avril 2019 à Londres. En Suède, le parquet annonce abandonner les poursuites pour viol contre le lanceur d’alerte Julian Assange. Aucun élément probant n’a pu être trouvé dans cette affaire contre le fondateur de WikiLeaks, actuellement détenu dans une prison à Londres. Le parquet de Suède a annoncé, ce 19 novembre, l’abandon des poursuites pour viol contre le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange. Lire aussi Le père d’Assange : «Julian risque de mourir en prison pour avoir révélé la vérité» «J’ai convoqué cette conférence de presse pour annoncer ma décision de classer sans suite l’enquête [visant l’Australien]», a annoncé Eva-Marie Persson procureur en chef adjointe, citée par l’AFP. Elle a ajouté que tous les actes d’enquête avaient été épuisés «sans apporter les preuves requises pour une condamnation». «Beaucoup de temps s’est écoulé depuis les faits avec pour conséquence d’affaiblir les éléments de preuve […] au point que j’ai décidé de classer l’enquête sans suite», a poursuivi Eva-Marie Persson. Julian Assange était accusé par une femme de l’avoir agressée en Suède en 2010, ce qu’il a toujours nié. Actuellement détenu à Londres, le lanceur d’alerte risque l’extradition vers les Etats-Unis. Il encourt une peine allant jusqu’à 175 ans d’emprisonnement aux Etats-Unis, qui lui reprochent d’avoir mis en danger certaines de leurs sources au moment de la publication, en 2010, de 250 000 câbles diplomatiques, et d’environ 500 000 documents confidentiels portant sur les activités de l’armée américaine en Irak et en Afghanistan. Les autorités suédoises avaient rouvert les investigations sur le viol présumé, après l’arrestation de Julian Assange à l’ambassade équatorienne au Royaume-Uni, en avril. Le lanceur d’alerte y bénéficiait de l’asile politique, empêchant toute arrestation, mais le nouveau président de l’Equateur Lenin Moreno avait finalement mis fin à cette protection. Julian Assange avait alors été arrêté sur le champ. International Raconter l’actualité

En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/68107-suede-parquet-abandonne-poursuites-pour-viol-contre-julian-assange?fbclid=IwAR1vmWm_9yjok5EUyVLzsrL-AMsP6HWsHDb3VrJula6EgXSOU9T62-7ssDk