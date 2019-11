C’est politiquement que cette situation est intenable

mes chers amis et camarades, je suis très touchée par vos approbations mais le problème est politique. Est-ce qu’il y encore une utilité pour moi à continuer un combat quand je ne reçois pas le mondre soutien ce que l’on peut y compris vivre copmme un désaveu.

C’est une question de stratégie: ou on laisse l’entreprise liquidatrice à l’oeuvre à Marseille se poursuivre, Marseille étant le cas de figure exemplaire de ce qui est à l’oeuvre dans bien d’autres lieux. On approuve par son silence la manière dont ceux qui la mènent traitent quelqu’un comme moi, c’est une tactique. D’après moi elle est erronée, parce que ces gens là si on ne met pas le hola iront jusqu’au bout de ce qui nous a conduit où nous en sommes, non seulement nous mais le pays qui depuis des décennies subit la même politique néo-libérale (puisque telle est la manière de désigner cette phase sénile du capitalisme) menée par la droite et une gauche dont nous continuons à poursuivre le mythe de l’unité sans songer à redresser la barre.

Ou on continue à n’avoir aucune stratégie pour le socialisme, simplement un électoralisme au jour le jour, on renonce ce faisant à toute analyse d’une situation globale qui pourtant nous détermine ne serait-ce qu’au niveau de l’UE. On se gorge d’analyses inspirées par les « nouveaux philosophes » avec en son centre l’individu dans un situation où la stratégie du capital est de nous isoler, d’en finir avec le collectif. Ces questions sont le coeur des « mémoires » que j’ai écrite pour ouvrir le débat et tout est fait pour qu’elle ne soit jamais posées. vous acceptez tous les interdits et je n’estime pas plus les inquisiteurs qui les promulguent que ceux qui les acceptent par habitude. Le fait est que c’est là pour moi le vrai problème et il est politique.

Parce qu’avec votrez assentiment de fait, je pense en particulier aux membres de ma fédération 13, et une bonne part de la direction du PCF, on interdit de droit à la parole dans l’humanité et dans la Marseillaise ceux qui comme moi ont une autre conception, on pratique la censure, la diffamation tout en les traitant de « stalinien », le tout avec l’assentiment de TOUS les membres de ma fédération, puisqu’à ma connaissance je n’en connais pas un seul qui ait protesté contre ce défaut mortifère de vie démocratique. Quelleque soit l’amitié que vous me portez, les compliments que vous adressez à mon blog aucun de vous n’a été capable de lever le petit doigt pour que les choses soient différentes.je n’ai pas eu connaissance d’une seule remarque faite au Conseil National à la direction de l’humanité, à celle de la Marseillaise et au secrétaire de ma fédération Jeremy Bacchi, pas plus qu’une lettre de militants aux mêmes.

Car le problème est là de la base au sommet le parti s’avère incapable de défendre au moins un débat démocratique en son sein, une fraction tente par tous les moyens de l’empêcher et il risque d’y parvenir jusqu’à ce que mort s’en suive. C’est l’idée à laquelle j’ai abouti après réflexion, cela dépasse ma personne.

Quand je suis venue vous mettre en garde au Congrès de Martigues contre Robert hir, ils étaient déjà là ceux qui m’ont accablée, m’ont interdit le droit à la parole. Hier Macron a décoré Robert Hue pour services rendus et vous n’avez toujours pas compris. Il y a un moment où les bras m’entombent.

Rassurez-vous j’estime que le problème n’est pas seulement celui du pCF et le quitter n’est pas plus la solution que d’y militer actuellement, parce qu’il n’y a rien d’autres et c’est tout le pays qui est en pleine débandade. Il suffit là encore de considérer les élections municipales à Marseille, le score prévu c’est la droite et l’extrême droite qui tiennent cette ville où la pauvreté éclate partout. je n’ai pas par habitude de gêner les combats, mais je vous donne rendez-vous après ces élections et je dis au militants communistes qui laissent faire, en matière électorale comme en matière d’organisation, de formation et de simple respect des droits de l’adhérent en ce qui me concerne: vous avez pris vos responsabilités, sachez que je ne suis en rien responsable de vos errances.

Il ne s’agit pas de souffrance, même si c’est fort désagréable, il s’agit de politique c’est à dire de savoir ce que veut l’adversaire, qui est-il et quels sonr mes points d’appui. je n’en ai aucun

Danielle Bleitrach